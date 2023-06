Call of Duty krijgt Amsterdam-map genaamd Vondel

Call of Duty Warzone wordt binnenkort voorzien van een nieuwe map die geheel in het teken staat van Amsterdam. De nieuwe trailer van Call of Duty: Warzone toonde allerlei Nederlandse straten in de vorm van Vondel. De nieuwe map werd tijdens het nogal eenzijdige Summer Game Fest getoond: een online evenement dat gisteravond plaatsvond en een soort van in de plaats van E3 is gekomen.

Call of Duty: Warzone wordt daarnaast voorzien van veel nieuwe mogelijkheden, zoals een Tactical Amphibious Vehicle (TAV), Favorite Supply Boxes (die komen terug) en dynamische mist. Er komt later bovendien ook nog een battle royale-modus naar Vondel en een speciale semi-Amsterdamse Gulag. Dat goelagsysteem zorgt dat spelers die dood zijn moeten vechten voor een tweede kans op leven. Opstaan en weer verdergaan is niet zo vanzelfsprekend in deze game.

Eén van de grote aankondigingen en onthullingen waar gamers elk jaar naar uitkijken, dat is Call of Duty. De grote shooter weet al decennia heel veel gamers aan zich te binden en daar komen dit jaar waarschijnlijk nog wel wat Nederlandse gamers extra bij, gezien de toffe nieuwe map die niet een replica is van Amsterdam, maar wel gebaseerd is op onze hoofdstad.

Vondel

Vondel is natuurlijk een knipoogje naar het Vondelpark, maar Vondel was een Nederlands dichter en toneenschrijver. Hij wordt ook wel gezien als de Shakespeare van de Lage Landen, de grootste schrijver uit de Nederlandse taal. Echter is hij niet geboren in Nederland, maar komt hij uit het Duitse Keulen. Wel spendeerde hij heel veel tijd in Amsterdam: hij verbleef er het grootste deel van zijn leven en maakte daar vele van zijn beste werken. Of Call of Duty het ook zo poëtisch houdt, die kans is klein: maandelijks zijn er 50 miljoen spelers te vinden die elkaar compleet overhoop schieten.

Call of Duty Warzone heeft intense actie, zeer mooie graphics en zit vol met dynamische omgevingen. Het spel is free-to-play en dat maakt het toegankelijk voor veel mensen, het maakt niet uit of je CoD al tien jaar van je leven speelt of je net pas begint.