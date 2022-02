​Waarom er volgend jaar mogelijk geen Call of Duty verschijnt

In de gamewereld zijn een aantal zaken zeker: aan de Mario-franchise komt nooit een einde, er komt altijd na een paar jaar lite-versie van een console en elk jaar kun je steevast rekenen op een nieuwe FIFA, een nieuwe Just Dance en een nieuwe Call of Duty. Stop de persen, want aan één van die vastigheden komt een einde. Call of Duty schijnt een jaar over te slaan.

Call of Duty

Het is vooral opvallend dat het niet eens gaat om bijvoorbeeld een paar maanden uitstel van de Call of Duty die we dit jaar verwachten: het gaat om de Call of Duty die in 2023 verschijnt. Toch is dat ergens wel logisch, want in tegenstelling tot veel andere games, wordt Call of Duty niet door de maar één studio gemaakt. Het mooie aan deze franchise is dat de studio’s die de spellen maken steeds roteren: Treyarch, Sledgehammer en Infinity Ward zijn de ontwikkelstudio’s die zorgen dat er elk jaar weer een blockbustertitel verschijnt.

Het zou anders ook niet kunnen: in één jaar een volledige game van de populaire shooterreeks in elkaar boksen, dat zou de kwaliteit ervan niet ten goede komen. Het is dus logisch dat er nu al kan worden gezegd dat de reeks een jaartje overslaat, ook al is dat pas over ruim anderhalf jaar. Call of Duty komt traditioneel gezien altijd in november uit. Een ideaal moment om spellen uit te brengen, want zo vlak voor de feestdagen en met de winter op komst is het een ideaal cadeau. Ook is Call of Duty met zijn thema’s niet bepaald zonnig en zomers: het draait vaak om oorlogen in de toekomst of bevind je je in (potentiële) oorlogen uit het verleden.