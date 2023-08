Call of Duty: Modern Warfare 3 - Wat we tot nu toe weten

We weten eindelijk wanneer Call of Duty: Modern Warfare 3 verschijnt, namelijk op 10 november. Activision maakte dit bekend, al komt er ook nog een echte reveal via Call of Duty: Warzone , dat net aan zijn vijfde seizoen is begonnen. Dat zal plaatsvinden op 17 augustus.

Message inbound #MW3 #MWIII tel:+12029183022 Reveal Event August 17 in Warzone

Call of Duty

Er werd lange tijd gezegd dat er een jaar geen Call of Duty zou verschijnen, althans: wel dlc en seizoenen van eerdere Call of Duty-games, maar geen gloednieuwe CoD. Heel vreemd, want we zijn inmiddels toch echt wel gewend aan enerzijds die jaarlijkse uitgave van een Call of Duty-game, en anderzijds de roulatie in studio’s die de games oppakken. Gelukkig kunnen we deze november rekenen op een nieuwe CoD, namelijk Modern Warfare 3. Het wordt gemaakt door studio Sledgehammer Games.

De releasedatum is nu officieel bekend, maar deze datum werd al gefluisterd in mei. Op zich verschijnt Call of Duty eigenlijk altijd in november en ook vaak op de tweede of derde vrijdag, dus het was te raden, maar toch: die datum nu in de agenda hebben is heel erg fijn, zeker gezien de onzekerheid over of er überhaupt wel een Call of Duty zou komen dit jaar. Maar goed, we willen natuurlijk ook weten wat we ervan kunnen verwachten. En daar gaan we wel een wat schimmig gebied in, want Activision heeft zelf eigenlijk nog niets bekendgemaakt behalve die datum.