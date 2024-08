Nieuwe Call of Duty: Black Ops 6-trailer toont Zombies-modus

Call of Duty: Black Ops 6 komt eraan. De shooter is onder andere bekend door zijn zombiemodus waarin de ‘gewone’ oorlog even in de ijskast gaat en er gevochten moet worden tegen ondoden. In een nieuwe cinematische trailer zie je vast welke sfeer daarbij speelt.

Zombies in Call of Duty: Black Ops 6

Het nieuwe deel in de bekende shooterreeks komt nu voor het eerst uit onder de vlag van Microsoft. Het is nog steeds een Activision-Blizzard-game, maar nu die organisatie is overgenomen door Microsoft, is er wel al wat te merken qua verandering. Die zit hem niet in de game zelf (voor zover we weten), maar wel in het feit dat het spel vanaf dag 1 al op Xbox Game Pass staat.

Reminder – Black Ops 6 is the first Call of Duty game to get a full 4 year development cycle. Treyarch is making COD history this year, let’s hope BO6 is a banger 🤞 pic.twitter.com/dZlAbkppzO — ModernWarzone (@ModernWarzone) August 5, 2024

We weten nog niet zo heel veel over de nieuwe Zombies-modus, maar wel dat een van de launchmaps Terminus is. Het is de plek die je in de cinematische trailer ziet. Er zitten mensen opgesloten van het CIA Requiem team en ze worden bevrijd door een lid dat nog wel op vrije voeten was. Daar zitten ze dan, op een mysterieuze militaire post ergens in de Filipijnse zee, waarbij ook nog eens zombies hun dag komen bemoeilijken. Welkom in een nieuw hoofdstuk van Dark Aether.

Verder weten we van Call of Duty Black Ops 6 dat het de opvolger is van de Black Ops: Cold War-campaign. Treyarch heeft samen met Raven een game gemaakt waarin Omnimovement het nieuwe ding is. Het betekent dat je kan sprinten, glijden en duiken in welke richting dan ook. Ook is er Intelligent Movement waardoor kruipen en sprinten wat natuurlijker moet gaan. De multiplayer van het spel heeft 16 nieuwe multiplayermaps bij de lancering, waaronder 12 Core 6v6 maps en 4 kleinere Strike-maps. Die laatste hebben ook allemaal hun eigen verhaal. En dat allemaal in een setting die speelt tijdens de Golf-oorlog en de jaren ‘90, dus reken op een interessant tijdsbeeld.

Meteen op Xbox Game Pass

Call of Duty: Black Ops 6 komt op 25 oktober uit op PlayStation, Xbox en PC. Goed nieuws voor wie Game Pass heeft: de game is ook meteen vanaf die dag op Game Pass beschikbaar (al is er nog wat te doen rondom bepaalde abonnementen van die dienst). Er is morgen om 17:00 uur Nederlandse tijd een onthulling van de gameplay, mocht je nieuwsgierig zijn wat de onderstaande cinematische trailer nu werkelijk betekent in het spel zelf. Ook goed om te weten: vanaf 30 augustus tot 44 september is de early access en van 6 september tot 9 september volgt dan de open beta. Kun je alvast oefenen.