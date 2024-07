Microsoft kan problemen krijgen door aanpassingen aan Game Pass

Microsoft verhoogt binnenkort zijn prijzen voor Game Pass. Leuk is het niet, maar illegaal ook niet, zou je denken. Toch blijkt er wel een probleem mee te zijn. De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) meent dat het nieuwe goedkoopste Game Pass-abonnement nu zodanig gedegradeerd is dat de consument de dupe is.

Games niet meer speelbaar op releasedag

De Amerikaanse variant van onze Autoriteit Consument en Markt zegt dat het nieuwe Standaard-abonnement problematisch is. Het zou mede door het verdwijnen van online multiplayer en het niet meer kunnen spelen van grote games op hun releasedag zodanig zijn uitgekleed dat het nog weinig waarde biedt voor consumenten.

De FTC heeft het al langer op Microsoft gemunt, wat vooral komt door de overname van Activision, waardoor het gamebedrijf in een keer een stuk machtiger is geworden. Zeker omdat het nu de Call of Duty-franchise tot ‘zijn’ franchise kan rekenen: de populaire shooterreeks heeft elk jaar een nieuwe release en die wordt door miljoenen mensen gespeeld. Microsoft heeft afspraken gemaakt met Sony en Nintendo over de toekomst van CoD-releases, maar de FTC blijft het wantrouwen, zo lijkt het.

Call of Duty: Black Ops 6

Wat niet helpt is dat Microsoft vlak voor de release van de nieuwe Call of Duty met de prijsverhogingen en het nieuwe abonnement komt. Die game kun je straks met het goedkoopste abonnement dus niet meer op release spelen, tenzij je het apart aanschaft. Eerder was dat niet zo met Game Pass. Microsoft wuift het allemaal in de wind. Het zegt: “Het klopt niet dat dit een gedegradeerde variant van Game Pass zou zijn. Het abonnement waarvoor het in ruil komt had bovendien ook geen toegang tot online multiplayer-gaming.”

Veel verandert er dus niet volgens Microsoft. Bovendien is het een keuze: betaal je meer (straks 17,99 euro per maand), dan kun je die games gewoon blijven spelen op releasedag, én online in multiplayer. Het geeft aan dat het het maar raar vindt dat de FTC nu ineens zo’n grote focus heeft op Game Pass, terwijl het hier in de periode van de overname van Activision niet over repte. Het lijkt erop dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd en we zijn dan ook benieuwd of we inderdaad de aanpassingen gaan zien in september, of dat er toch nog iets wijzigt aan wat er nu is aangekondigd voor Game Pass.