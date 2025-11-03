SkyShowtime toont officiële trailer van Landman S02

De serie van Oscar-genomineerde Taylor Sheridan omvat een indrukwekkende cast met onder anderen Oscarwinnaar Billy Bob Thornton, Oscar-genomineerde Demi Moore, Oscar-genomineerde Andy Garcia, Ali Larter en Oscar-genomineerde Sam Elliott.
SkyShowtime onthulde vandaag de officiële trailer van het tweede seizoen van Taylor Sheridans hitserie Landman, dat op 21 november exclusief op het platform in première gaat.
De dramaserie beschikt over een sterrencast met Oscar-winnaar Billy Bob Thornton, Oscar-genomineerden Demi Moore, Andy Garcia en Sam Elliott, naast Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan en Colm Feore. Na het succesvolle eerste seizoen werd Thornton genomineerd voor een Golden Globe® voor Beste Acteur in een Dramaserie voor zijn rol als Tommy Norris in Landman.
Landman speelt zich af in de spreekwoordelijke boomtowns van West-Texas. De serie is een modern drama over gelukszoekers in een wereld van ruwe oliearbeiders en losgeslagen miljardairs die een olierush aanwakkeren die zo groot is dat die de economie, het klimaat en de geopolitiek verandert. In het tweede seizoen komen niet alleen olie en geheimen aan de oppervlakte, maar lijkt ook het breekpunt van Tommy Norris (Thornton) dichterbij dan ooit. Terwijl de druk van M-Tex Oil, Cami Miller (Moore) en zijn eigen familie toeneemt, wordt duidelijk dat overleven in West-Texas niet nobel is, maar genadeloos.
Het eerste seizoen van Landman speelt zich af in het hart van de Texaanse olie-industrie. We volgen Tommy Norris (Billy Bob Thornton), een zogeheten “landman” die namens grote energiebedrijven grondrechten probeert veilig te stellen. Tussen oliebaronnen, kartels en lokale families ontstaat een strijd vol macht, geld en morele dilemma’s. Terwijl de olieprijzen stijgen, dreigt Tommy alles kwijt te raken wat hem dierbaar is — zijn familie, zijn reputatie en misschien zelfs zijn leven.
De serie is gecreëerd door Taylor Sheridan en Christian Wallace.
Landman is een productie van Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Billy Bob Thornton, Geyer Kosinski, Michael Friedman en Stephen Kay. Dan Friedkin en Jason Hoch fungeren als uitvoerend producent voor Imperative Entertainment en J.K. Nickell en Megan Creydt voor Texas Monthly. Tommy Turtle is mede-uitvoerend producent.
Landman is geproduceerd door Paramount Television Studios, 101 Studios en Sheridans Bosque Ranch Productions, en gedistribueerd door Paramount Global Content Distribution.
SkyShowtime is de thuisbasis van de internationale hitseries van Oscar-genomineerde Taylor Sheridan. Alle vijf seizoenen van Yellowstone, evenals Landman, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown, Tulsa King en de Yellowstone-prequels 1883 en 1923, zijn beschikbaar om te streamen op het platform.