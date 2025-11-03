SkyShowtime toont officiële trailer van Landman S02

Landman seizoen twee

Landman speelt zich af in de spreekwoordelijke boomtowns van West-Texas. De serie is een modern drama over gelukszoekers in een wereld van ruwe oliearbeiders en losgeslagen miljardairs die een olierush aanwakkeren die zo groot is dat die de economie, het klimaat en de geopolitiek verandert. In het tweede seizoen komen niet alleen olie en geheimen aan de oppervlakte, maar lijkt ook het breekpunt van Tommy Norris (Thornton) dichterbij dan ooit. Terwijl de druk van M-Tex Oil, Cami Miller (Moore) en zijn eigen familie toeneemt, wordt duidelijk dat overleven in West-Texas niet nobel is, maar genadeloos.

Het eerste seizoen

Het eerste seizoen van Landman speelt zich af in het hart van de Texaanse olie-industrie. We volgen Tommy Norris (Billy Bob Thornton), een zogeheten “landman” die namens grote energiebedrijven grondrechten probeert veilig te stellen. Tussen oliebaronnen, kartels en lokale families ontstaat een strijd vol macht, geld en morele dilemma’s. Terwijl de olieprijzen stijgen, dreigt Tommy alles kwijt te raken wat hem dierbaar is — zijn familie, zijn reputatie en misschien zelfs zijn leven.