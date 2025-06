SkyShowtime pakt uit: nieuwe series, exclusieve seizoenen en bekroonde films

SkyShowtime komt deze zomer en dit najaar met een van z’n sterkste line-ups tot nu toe. Fans van spannende series, grote namen en bekroonde films kunnen hun hart ophalen. Van de langverwachte terugkeer van Dexter tot een nieuwe golf aan lokale Originals – het aanbod op SkyShowtime groeit in rap tempo.

Grote namen keren terug

Op 12 september keert Michael C. Hall terug in de rol die hem wereldberoemd maakte: Dexter is terug in Dexter: Resurrection. De nieuwe reeks belooft niet alleen spanning, maar ook een indrukwekkende cast met onder meer Uma Thurman en Peter Dinklage. Eerder, op 17 juli, verschijnt het tweede seizoen van Poker Face, met Natasha Lyonne in de hoofdrol en een sterke line-up aan gastacteurs.

Taylor Sheridan-universum blijft groeien

Liefhebbers van het werk van Oscar-genomineerde Taylor Sheridan kunnen zich opmaken voor meer: Tulsa King keert terug met seizoen 3, opnieuw met Sylvester Stallone, en ook Landman (seizoen 2) en Mayor of Kingstown (seizoen 4) zijn dit najaar te zien. Stuk voor stuk titels met Hollywood-allure en een rauw randje.

Nieuwe Originals en bekende favorieten

Naast internationale toppers zet SkyShowtime dit jaar extra in op lokale content. Zo verschijnt binnenkort de Spaanse dramaserie Arcadia, de eerste Poolse documentaire Krychowiak: One Step from the Top én het Zweedse komediedrama Where the Sun Always Shines, van de maker van Bonusfamiljen.

Bekende series maken hun opwachting op het platform. Zo is vanaf 20 juni The Office integraal beschikbaar, gevolgd door Suits op 17 juli en de spin-off Suits LA op 28 augustus. Ook de Star Trek-franchise blijft groeien: seizoen 3 van Strange New Worlds gaat op 4 augustus in première.

Van The Murder of JonBenét tot Nosferatu

SkyShowtime trekt dit jaar ook de aandacht met een reeks films en true crime-documentaires. In de zomer verschijnen onder meer:

Nosferatu (vanaf 5 juli), met Bill Skarsgård en Lily-Rose Depp

The Brutalist (vanaf 30 augustus), met Adrien Brody en Felicity Jones

Anora, winnaar van meerdere Oscars en BAFTA’s

Wicked, met Cynthia Erivo en Ariana Grande

Daarnaast komt de zender met sterke true crime-titels als The Murder of JonBenét Ramsey en Devil in Disguise: John Wayne Gacy.