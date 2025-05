Of je nu onderweg bent naar je vakantiebestemming, lekker thuis uit je werk op de bank ploft of met vrienden je nieuwe beamer wil uitproberen: SkyShowtime heeft genoeg films om dan uit te kiezen. Het maakt niet uit of je van actie, horror, comedy of familiefilms houdt, want de collectie aan films is indrukwekkend. Dit zijn de meest populaire films om nu te kijken op SkyShowtime.

Speak No Evil

Deze psychologische horrorfilm gaat over een Amerikaans gezin dat op vakantie bevriend raakt met een Brits gezin. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, totdat de vader van de Britten ineens wel heel gemeen lijkt te doen tegen zijn kind. Het is een film die echter over meer gaat dan alleen een incident: het gaat over menselijke omgangsvormen, wat je wel en niet tegen elkaar kunt zeggen en wat je doet als je in nood bent. James McAvoy (Spit) speelt een geweldige hoofdrol in deze film van regisseur James Watkins.