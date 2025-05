Je kunt het binnen op de bank met de televisie doen, je kunt het in de zon in de tuin met je smartphone doen: een serie bingen. Maar in tegenstelling tot een film die 1,5 tot 3 uur duurt, is het bij een serie een stuk belangrijker dat hij goed is: je wil niet je tijd verdoen. Zoek niet verder, want dit zijn de beste series van dit moment op SkyShowtime.

Yellowstone

Je zal maar de grootste ranch in de Verenigde Staten bestieren. In de serie Yellowstone volgen we de Duttons, een huisje met een kruisje. Of misschien wel heel veel kruisjes, want de familieleden maken het elkaar niet makkelijk en dat geldt ook voor dreiging van buitenaf. Of dat nou in de vorm komt van mensen of de natuur: in Yellowstone pakken ze het aan. Deze serie heeft al voor meerdere succesvolle spin-offs gezorgd, maar daarover later meer. Yellowstone heeft Kevin Costner (Dances with Wolves) in de hoofdrol en is gemaakt door Taylor Sheridan en John Linson. Het heeft iets van een western, iets van een politieke serie en van een familiedrama, maar dat klinkt allemaal veel zwaarder dan het is: het is een stevige serie, maar niet te stevig. Yellowstone liep van 2018 tot 2024 en is na 5 seizoenen afgelopen.