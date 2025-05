SkyShowtime lanceert nieuwe actie voor Nederlandse abonnees

SkyShowtime heeft vandaag een exclusieve kortingsactie aangekondigd: 40% korting op de Standaard- en Premium-maandabonnementen voor een periode van 12 maanden. Een unieke kans voor Nederlandse klanten om te genieten van meer actie, meer drama en meer spanning, voor een lagere prijs. De tijdelijke promotie is beschikbaar vanaf vandaag 14 mei.

Deze actie is geldig voor nieuwe abonnees die zich via de SkyShowtime-website of via de apps in de Apple App Store en Google Play Store aanmelden voor een maandelijks abonnement. De prijs voor het Standaard-abonnement met 40% korting bedraagt € 5,39 en voor het Premium-abonnement € 7,19.

Monty Sarhan, CEO van SkyShowtime, licht toe: “Bij SkyShowtime combineren we het beste van Hollywood met fantastische lokale content – en dat tegen een scherpe prijs. Of je nu op zoek bent naar de nieuwste releases of je favoriete films en series opnieuw wilt beleven, SkyShowtime biedt voor ieder wat wils. Dankzij deze 40%-korting wordt ons aanbod aan topentertainment toegankelijker dan ooit.”

Nieuwe en exclusieve series, kaskrakers en lokale producties

SkyShowtime is dé streamingdienst voor nieuwe en exclusieve series, kaskrakers en lokale producties, waaronder titels als Anora, Dexter: Resurrection, Gladiator II, Happy Face, Law & Order S24, Matices, MobLand, Mr Bigstuff S2, Sonic the Hedgehog 3, Star Trek: Strange New Worlds S3, Veronika S2, Where the Sun Always Shines en Wicked – allemaal binnenkort beschikbaar om te streamen.