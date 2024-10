De officiële trailer van de SkyShowtime Original – The Day of the Jackal

SkyShowtime heeft de trailer onthuld van de langverwachte tiendelige SkyShowtime Original Series The Day of the Jackal. Met Eddie Redmayne, Lashana Lynch en Úrsula Corberó in de hoofdrollen. Het is een moderne herinterpretatie van de gelijknamige filmklassieker uit 1973 die op 6 december in première gaat op het platform.

Plot: The Day of the Jackal

Eddie Redmayne kruipt in de huid van de beruchte en ongrijpbare huurmoordenaar ‘The Jackal’, die zijn brood verdient met het uitvoeren van moorden tegen de hoogste prijs. Voor wie hem kan betalen, is hij de laatste hoop of het grootste gevaar. Maar wanneer hij zijn gelijke ontmoet in een vastberaden Britse inlichtingenofficier, gespeeld door Lashana Lynch, en zij de jacht op hem opent, begint een zenuwslopend kat-en-muisspel door heel Europa. Úrsula Corberó, bekend van La Casa de Papel, speelt de rol van Nuria, een belangrijke vrouw in het leven van de Jackal en die ook geen idee heeft van zijn ware identiteit.