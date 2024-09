SkyShowtime’s nieuwe line-up van exclusieve series, films & originals

Yellowjackets S3

Ook het derde seizoen van Yellowjackets is binnenkort te zien op SkyShowtime. Deze serie volgt een voetbalteam van getalenteerde meiden die een vliegtuigcrash overleven in de Canadese wildernis. Ook keert Star Trek: Strange New Worlds (S3) terug voor een derde seizoen, waarin kapitein Christopher Pike opnieuw de U.S.S. Enterprise aanvoert.

The Agency

Nog een exclusieve serie die op SkyShowtime verschijnt is The Agency, een tiendelige politieke thriller met Academy Award®-genomineerde Michael Fassbender in de hoofdrol, en George Clooney als uitvoerend producent. Andere rollen zijn weggelegd voor Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, John Magaro en Katherine Waterson. De serie is gebaseerd op het populaire Franse drama Le Bureau des Légendes en volgt Martian, een geheim CIA-agent die de opdracht krijgt om zijn undercoverleven op te geven en terug te keren naar zijn basis in Londen. Wanneer de liefde die hij achterliet weer opduikt, laait de romantiek weer op. Zijn carrière, zijn ware identiteit en zijn missie komen lijnrecht tegenover zijn hart te staan, waardoor hij en zijn geliefde verstrikt raken in een levensgevaarlijk spel van internationale intriges en spionage.

Lockerbie: A Search for Truth

Nog een nieuwe titel in de entertainment line-up van SkyShowtime is Lockerbie: A Search for Truth, een vijfdelige miniserie over de verwoestende Lockerbie-aanslag in 1988. Een ramp waar 259 passagiers en bemanningsleden om het leven kwamen toen Pan Am Vlucht 103, 38 minuten na vertrek, boven Lockerbie ontplofte. Ook kwamen nog eens 11 inwoners om het leven toen het vliegtuig boven het rustige Schotse stadje neerstortte. In de nasleep van deze tragedie en het verlies van zijn dochter Flora, wordt Dr. Jim Swire, gespeeld door Colin Firth, woordvoerder van de families van de Britse slachtoffers. Vastbesloten om de waarheid en gerechtigheid te achterhalen, begint Jim een meedogenloze zoektocht die hem over continenten en politieke grenzen voert, waarbij hij niet alleen zijn welzijn, familie en leven riskeert, maar ook zijn vertrouwen in het rechtssysteem volledig ziet afbrokkelen.