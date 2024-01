Deze films en series komen in 2024 naar SkyShowtime

SkyShowtime heeft ons aan de buis gekluisterd met zijn serie The Curse, dat helaas pas half februari weer verdergaat met aflevering 6 tot en met 10 (om precies te zijn vanaf 16 februari). Echter belooft het het begin te zijn van een jaar met veel toffe content op het platform. SkyShowtime heeft al diverse series uit de doeken gedaan die het in 2024 uitbrengt. We noemen ze. Veronika We hebben regelmatig geschreven over de Scandinavische crimi’s van Netflix, die heel fijn zijn om naar te kijken, maar SkyShowtime hypet momenteel Veronika flink, een Zweedse crimi-thriller met paranormaal tintje waarin onder andere Alexandra Rapaport en Tobias Santelmann te zien zijn. Het is nog onbekend wanneer de serie verschijnt, maar met Jonas Alexander Arnby aan het roer wordt er reikhalzend naar uitgekeken.

The Tattooist of Auschwitz We associëren tattoo’s tegenwoordig met iets positiefs, maar dat is helaas ook wel eens anders geweest. In The Tattooist of Auschwitz, wat gebaseerd is op het boek van Heather Morris, over een Slowaakse joodse jongeman die in Auschwitz verliefd werd op een jongedame die hij tatoeëerde. Het boek is wat omstreden omdat het gebaseerd is op waargebeurde feiten, maar ook diverse feitelijke onjuistheden bevat. Hopelijk kan de serie dat goedmaken, met Jonah Hauer-King en Anna Próchniak in de hoofdrollen. De serie komt uit in mei 2024.

Apples Never Fall Apples Never Fall is gebaseerd op de bestseller van Liane Moriart en draait om een perfecte familie, die rijk is en het goed voor elkaar heeft. Echter klopt op een dag een gewonde vrouw aan bij de ouders, die heel wat in ze losmaakt. Als mamlief verdwijnt, dan moeten de volwassen kinderen op onderzoek en komen ze achter donkere zaken over hun familie.

Knuckles Knuckles is afkomstig van Sonic the Hedgehog, de bekende race-egel uit de games van SEGA. Knuckles gaat in zijn eigen live-action serie op een reis waarin hij op zoek gaat naar zichzelf. Idris Elba doet de stem van Knuckles en daarnaast is Wade erbij, die de beschermeling van Knuckles moet worden. Die wordt vertolkt door Adam Pally.

Mary & George Zin in wat kostuumdrama? Het historische Mary & George draait om een moeder en zoon die er alles aan doen om hun zin te krijgen, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Mary Villiers. Zij willen het bed van koning James I in, en hebben er veel voor over om dat voor elkaar te krijgen. Heel veel. Denk aan verleiding, moord en samenzweringen om maar bij dat hogere doel te komen. De cast bestaat uit een indrukwekkende rij mensen: Julianne Moore, Nicholas Galitzine en Tony Curran.

Kos Op het Poolse filmfestival werd Kos bejubeld en gelauwerd met vele awards. Pawel Maślona is de regisseur van het stuk, dat draait om een generaal die in 1794 terugkeerd naar Polen om op te komen voor zijn volk en tegen de Russen. Uiteraard ziet Rusland de rebel liever komen dan gaan, waardoor Kos zijn leven ooit zeker is.

Ted Ted is de bekende knuffelbeer uit de live-action films, maar heel knuffelig is hij niet. Hij is lomp, sarcastisch, egoïstisch en eigenlijk all-round verschrikkelijk. Maar toch krijgt hij nu zijn eigen serie op SkyShowtime, waarin Seth MacFarlane weer te horen is als de beroemde beer, die tot een 16-jarige jongen behoort die met hem een heel leuke tijd beleeft. Uiteindelijk blijkt de beer natuurlijk ergens toch wel een hart te hebben, zoals het hoort.