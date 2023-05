We hebben ruim een half jaar SkyShowtime in ons leven: de streamingdienst die het aanbod van verschillende Amerikaanse zenders samenvoegt en vol met filmklassieker staat. Het is geen streamingdienst die constant met nieuwe content komt, althans: niet zo intens als anderen, maar er staat wel degelijk regelmatig nieuwe content op, waaronder een aantal heel interessante series. Dit zijn 10 goede films en series op SkyShowtime. 1. Scarface ‘Say hello to my little friend’: zelfs als je niet zo van oude films houdt, of niet zo van maffiafilms, moet je Scarface toch gezien hebben. Het verhaal over de Cubaan die de American Dream nogal fanatiek probeert na te streven en nogal tragisch tot zijn einde komt (dat mag geen spoiler zijn) maakt jaren na release (in 1983) nog steeds indruk. Dat onaangename gevoel dat de film je al vrij snel geeft, wetende dat het allemaal volledig verkeerd zal gaan, dat maakt dit een heel indringende film. En natuurlijk die negatieve spiraal van gekte waarin Tony Montana terechtkomt: je kunt je ogen niet van het scherm af houden.

2. Yellowstone Yellowstone is een serie waarover veel wordt gesproken als het om SkyShowtime gaat. De serie komt van Paramount en draait om een grote ranch in de VS en dan vooral de familie die hem runt. De familie Dutton, die op zich goede intenties hebben, maar wie het niet altijd even makkelijk wordt gemaakt. De actie is goed, het acteerwerk is top (dank Kevin Costner) en het sfeertje blijft je zeker bij.

3. Top Gun: Maverick Top Gun: Maverick is misschien wel beter dan de originele Top Gun, al missen we wel wat semi homo-erotische actie die in Maverick mist. Aan de andere kant krijg je hier wel een zeer spannende, moderne film voor terug, waarin we Tom Cruise als Pete ‘Maverick’ Mitchell weer zien stralen als een zonnetje. Het is een actiefilm die enorm populair is geworden en zelfs kon rekenen op meerdere Oscar-nominaties: best indrukwekkend voor een echte blockbuster-actiefilm als deze.

4. The Office The Office is een heerlijke serie waarvan we jarenlang genoten hebben. Net als Friends is dit zo’n serie die je altijd kunt kijken. Het maakt niet uit in welke volgorde, het maakt niet uit als je er halverwege invalt: deze serie kan altijd. De awkward en toch heel aandoenlijke Michael Scott (gespeeld door Steve Carell) en natuurlijk dat liefdesverhaal van Jim en Pam (John Krasinski en Jenna Fischer) is werkelijk geweldig. Plus: er wordt zo vaak door mensen naar The Office verwezen (zeker als je op kantoor werkt), dat je het alleen al moet kennen om je bewust te zijn van alle grappen en grollen die worden gemaakt.

5. American Beauty Het is een film waar je even aan moet wennen, omdat het eigenlijk een soort saaie vertelling is, maar tegelijkertijd is het ook weer heel controversieel, en misschien zelfs herkenbaar, en al met al dus een beetje vreemd: American Beauty. Het is een film waarin een simpele man uit een Amerikaanse buitenwijk een vrij simpel bestaan heeft. Vrij eenvoudig, vrij voorspelbaar, tot hij tot over zijn oren verliefd wordt op een zeer knappe vriendin van zijn dochter.

6. Star Trek: The Next Generation Star Trek is altijd goed, zeker als je van technologie houdt. Menig moderne technologie is al eens in Star Trek voorbij gekomen en dat geldt natuurlijk ook voor The Next Generation, dat draait om Jean-Luc Picard die moet zorgen dat zijn crew veilig en wel op de plek van bestemming aankomt. Wie denkt dat het vroeger allemaal beter was, moet zeker The Next Generation kijken, want deze Star Trek-serie bewijst dat modern Star Trek nog steeds dubbel en dwars de moeite waard is.

7. Pulp Fiction Pulp Fiction is een beetje hetzelfde geval als The Office: als je de grappen en de memes wil kennen, dan moet je Pulp Fiction gezien hebben. Naast dat het een Quentin Tarentino-films is en die nu eenmaal iconisch zijn en gezien mogen worden. In deze Oscar-winnende film zien we onder andere John Travolta, Uma Thurman en Samuel L. Jackson in een soort drieluik over twee huurmoordenaars en meer mensen die allemaal in elkaar worden gevlochten.

8. Downton Abbey Als je dacht dat Meghan & Harry erg Brits was, dan hebben we nieuws voor je: Downton Abbey is het meest Britse wat je kunt kijken. De serie klinkt heel saai, maar het is enorm meeslepend, emotioneel en tegelijkertijd vol interessante spelletjes en zelfs hevige gebeurtenissen die je misschien niet zo snel zou verwachten. Deze voor 69 (!) Emmy’s genomineerde serie vertelt het verhaal van een rijke familie en hun landgoed, maar dan écht goed.

9. 1883 1883 is de prequel van Yellowstone, dus kijk Yellowstone vooral eerst, maar vergeet hem niet. Deze serie vertelt het verhaal van verschillende mensen die zich in het Wilde Westen staande moeten houden.

10. Yellowjackets Niet te verwarrend met Yellowstone, Yellowjackets is een overlevingsdramaserie met een vleugje coming-of-age. Hij draait om een voetbalteam dat een vliegtuigcrash heeft overleefd, maar 25 jaar later nog wel met de consequentie lijkt te moeten leven. Heerlijke horror die speelt met je brein.