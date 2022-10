SkyShowtime verschijnt over één week en kost 6,99 euro

Over een week, op dinsdag 25 oktober, is het zover: dan is Nederland een streamingdienst rijker. SkyShowtime is een streamingdienst waarin Comcast en ViacomCBS samenkomen. Dat zegt misschien niet zoveel, maar wel de streamingdiensten Paramount+ en Peacock.

SkyShowtime

Die streamingdiensten bestaan in de Verenigde Staten los van elkaar en we hoopten al een tijdje dat die de oversteek zouden maken. Dat ze dat ook nog eens doen met zijn tweeën in één streamingdienst, dat is wel heel tof. Die streamingdienst is SkyShowtime, waarop je onder andere series kunt zien als Star Trek: Strange New Worlds, Halo en Law & Order, maar ook heel nieuwe films zoals Jurassic World: Dominion en Top Gun: Maverick.

Sowieso biedt de streamingdienst een heleboel merken die al decennia zeer geliefde films en series maken, zoals DreamWorks, Universal, Nickelodeon, Paramount, Showtime en Sky Studios. We rekenen dus ook op Shrek en Madagascar, Minions, Jaws, E.T., Fast & Furious, The Godfather, Forrest Gump, Titanic en The Wolf of Wall Street. Kortom, het zijn echt niet de minste filmhuizen die samenkomen in SkyShowtime.