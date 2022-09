Streamingdienst SkyShowtime komt rond feestdagen naar Nederland

Er werd door een vage communicatiefout even gedacht dat dat streamingdienst SkyShowtime half september al naar Nederland zou komen, maar we mogen niet mee met de eerste lichting. De streamingdienst verschijnt volgens Variety pas in het vierde kwartaal in ons land.

Nog een streamingdienst erbij

Het is de zoveelste streamingdienst die ons land betreedt, al is het er wel een waar rijkhalzend naar wordt uitgekeken. Dat komt vooral omdat het de content van verschillende grote merken verenigt in één app. Het is een initiatief van ViacomCBS en Comcast, maar wat mensen waarschijnlijk meer zegt is dat het een samenvoeging is van de Amerikaanse streamingdiensten Paramount+ en Peacock.

We schreven eerder al wat de komst van SkyShowtime ongeveer inhoudt, namelijk dat je er onder andere content kunt vinden als The Godfather, Jaws, Jurassic Park en Top Gun. Grote, bekende films dus, waardoor de basis in ieder geval goed is. Daarbovenop heeft de streamingdienst ook allerlei originele content, zoals The Man Who Fell to Earth en Departure. Er is genoeg te zien: de streamingdienst belooft meer dan 10.000 uur aan content toe te voegen. Overigens is het nog niet precies duidelijk wat er allemaal wel en niet tot het aanbod van de streamingdienst behoort.