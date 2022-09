SkyShowtime verschijnt op 25 oktober in Nederland

De nieuwe streamingdienst SkyShowtime is vandaag in Scandinavië gearriveerd en gelukkig hoeven we er in Nederland helemaal niet zo lang op te wachten als in eerste instantie werd gezegd. SkyShowtime heeft regelmatig gegoocheld met de releasedatum, maar nu staat hij vast: vanaf 25 oktober kunnen we in Nederland abonnee worden van de nieuwe streamingdienst.

SkyShowtime

Het is met de lancering van SkyShowtime ook wat duidelijker wat er nu precies allemaal op te zien is. Het zijn films zoals Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance en The Bad Guys. Maar het zijn ook series, zoals American Gigolo, Sky Originals The Rising, The Fear Index en The Midwich Cuckoos, alsmede Law & Order seizoen 21 van Peacock. De komende maanden komt daar nog Yellowstone seizoen 5, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Vampire Academy, SHOWTIME®-series Yellowjackets Seizoen 2 en Let The Right One In bij.

De content die op SkyShowtime te zien is, komt van verschillende Amerikaanse televisiezenders die tot op heden geen enorme aanwezigheid hadden in ons land. De streamingdienst is dan ook speciaal opgezet voor Europa. Het is de content van Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios en Peacock. Het plan is bovendien om ook lokale films en series te gaan maken, maar sinds HBO Max ons daarin ook vanalles beloofde dat het niet waarmaakt, geven we dat nog een beetje tijd. Netflix heeft ook maar een paar Nederlandse producties, namelijk Ferry, Undercover en Dirty Lines. We zijn nu eenmaal een klein landje.