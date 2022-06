​Streamingdienstonderzoek in Nederland: dit kijken we het meest

Veel streamingdiensten willen geen uitspraken doen over hoeveel abonnees ze hebben. Dit is concurrentiegevoelige informatie die ze overduidelijk niet graag delen, zo blijkt uit een rondvraag van DutchCowboys. Sterker nog: geen enkele streamingdienst wil hier iets over kwijt. Wat dan wel? Wat Nederlanders zoal kijken.

Streamingdiensten zijn stil Vraag streamingdiensten hoeveel abonnees ze hebben en het wordt stil. Terwijl we er genoeg hebben aangeschreven: Netflix, HBO Max, Disney+, Discovery, NLZiet, Cinetree, Cinemember, Apple TV+, ViaPlay, Amazon Prime Video en Videoland. Cijfers, daar praten streamingdiensten liever niet over. Spijtig, want we zouden graag meer leren over Nederlands gedrag. Welke genres vinden we leuk? Welke series en films verslonden we dit jaar? Op welke apparaten kijken we het meest en welk moment? Delen we onze accounts veel? Er is maar moeilijk een vinger op te leggen, omdat streamingdiensten hierover vaak geen uitspraken willen doen. NLZiet geeft wel iets prijs, namelijk dat het het aantal gebruikers ziet stijgen. “Ondanks dat Nederland steeds meer streamingdiensten telt, groeit NLZiet in aantal gebruikers nog steeds door. Dat komt omdat het grote Nederlandse aanbod van NLZiet heel goed te combineren is met het buitenlandse aanbod van de streamingdiensten.” Echter wil ook NLZiet niet aangeven hoeveel abonnees het heeft. Fair enough. Dan vragen we de streamingdiensten naar hoeveel mensen hun accounts delen. We weten immers dat Netflix daar graag korte metten mee wil maken, zeker nu het de abonnee-aantallen ziet teruglopen. Helaas, ook hierover doen veel streamingdiensten geen uitspraken.

Meest bekeken films en series NLZiet wederom wel: “Hoewel mensen in Nederland hun account met mensen buiten hun huishouden delen, dat weten we niet precies. Maar omdat NLZiet op maximaal twee apparaten tegelijk te gebruiken is en het delen van je account buiten je huishouden daardoor mogelijk van directe invloed is op het gebruiksgemak, verwachten we niet dat veel mensen hun account buiten hun huishouden delen. Het feit dat NLZIiet scherp geprijsd is zal ook bijdragen.” De meest bekeken programma’s van Nederland, daar worden meer uitspraken over gedaan. Zo is dat in NLZiet dit jaar tot nu toe het Eurovisie Songfestival (met zelfs een record op finaledag van XX kijkers), de AS Roma - Feyenoord-voetbalwedstrijd, de voetbalwedstrijd Liverpool - Real Madrid en twee afleveringen van Chateau Bijstand. Bij Netflix zijn de best bekeken films en series alleen van deze week te bekijken, want het geeft geen informatie over 2022 tot nu toe.

Kijkcijfers van streamingdiensten Dit zijn ze qua films: The Man from Toronto, Spiderhead, Love & Gelato, Hustle en Half Time. Qua series is op dit moment The Umbrella Academy seizoen 3 in trek, evenals de nieuwe seizoenen van Peaky Blinders, Stranger Things, naast het nieuwe You Don’t Know Me en Two Summers. Cinemember geeft aan welke films er op dat platform het meest zijn gekeken in 2022: Retour en Bourgogne, Mr Holmes, De Beentjes van Sint-Hildegard, This Must Be the Place en Parasite. Toch zijn er geen officiële kijkcijfers van streamingdiensten bekend, zoals we dat kennen van de traditionele televisie. Hier is een reden voor. Sinds vorig jaar geeft Stichting Kijkonderzoek inzicht in streamingdienstcijfers, maar hiervoor moet een streamingdienst wel zijn aangesloten. Voor veel Nederlandse diensten geldt dat ze zijn aangesloten, maar voor Netflix en Amazon Prime geldt dat dus niet. Hierdoor zijn de cijfers leuk als inzicht, maar je kunt er niet zoveel uit opmaken dan wanneer die internationale diensten wel zouden meedoen.

What's new? Verder is er met het kijken van streamingdiensten niet heel veel veranderd in de momenten waarop we veel of juist weinig kijken. ‘s avonds tussen 19:30 uur en 22:30 uur is nog steeds primetime, terwijl als het mooi weer is en er geen bijzondere (sport)evenementen zijn, er veel minder wordt gekeken. NLZiet voegt daar nog aan toe dat de verdeling tussen iets live kijken en terugkijken gemiddeld fifty-fifty is. Gisteren schreven we al wat Netflix allemaal verandert en vernieuwt in de toekomst. NLZiet is sinds kort binnen het vernieuwde Google TV beschikbaar. Daarnaast werkt het aan een kidsprofiel voor jonge kijkers. Cinemember wil eraan werken zijn Cinemember-app breder beschikbaar te maken, zodat hij op meer televisies bruikbaar is. Amazon deelt weinig over de toekomst van Amazon Prime Video, behalve dat het een groeiend Nederlands aanbod heeft met onder andere Jachtseizoen, Donnie op de Monnie en Million Dollar Island.