NLZiet introduceert persoonlijke profielen

NLZiet heeft vandaag een persoonlijke profielen-functie toegevoegd. Daarmee wordt niet alleen de kijkers ervaring persoonlijker, maar het is nu ook makkelijker om een abonnement op de Nederlandse sVOD-dienst te delen met huisgenoten. Wanneer iedereen zijn of haar eigen profiel aanmaakt, wordt per profiel bijgehouden welke programma’s, films en series de betreffende persoon gekeken heeft, of nog aan het kijken is. Op basis daarvan worden ook kijksuggesties gedaan.

Traditionele tv-abonnement de deur uit?

Volgens Niels Baas, de directeur van NLZiet is nu het moment aangebroken om het vaste, traditionele, tv-abonnement op te zeggen. Nu weet ik niet of iedereen die al een of meerdere sVOD-diensten gebruikt, naast het traditionele tv-abonnement, op deze uitbreiding van NLZiet zat te wachten als voorwaarde om afscheid te nemen van zijn of haar Ziggo. KPN of ander tv-abonnement. Onderzoek wees onlangs nog uit dat het nog altijd niet wil vlotten met het ‘cord-cutten’ in Nederland.

De profielen-functie is te gebruiken in de iOS en Android versies van de mobiele app, de webbrowser, Apple TV-app en Android TV-app, Fire TV-app, op Hisense smart tv's (vanaf 2018) en Samsung smart tv’s (Tizen modellen vanaf 2016). In een later stadium zal de app ook beschikbaar komen op LG smart tv (vanaf 2016).



“Met de nieuwe profielen-functie bieden we onze abonnees niet alleen een persoonlijkere kijkervaring, maar inspireren we ze met andere mooie programma’s, die aansluiten op hun interesses. Met 36 live zenders en het grote on demand-aanbod is NLZIET een volwaardig en voordelig alternatief voor traditionele tv-pakketten. Je vaste tv-abonnement kan nu echt de deur uit”, aldus baas Baas van NLZiet.