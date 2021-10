Het wil nog niet zo vlotten met 'cord-cutting'

Ik hoor al jaren mensen roepen dat ze niet, of nauwelijks, nog naar lineaire tv kijken. Netflixen en kijken wanneer je dat zelf wilt, via een Video on Demand dienst, heeft de toekomst. ‘Ik zeg mijn tv-abonnement op’, is een ‘belofte’ die ik al honderden keren gehoord heb. Best vaak, als je bedenkt dat ik een relatief kleine vrienden- en kennissenkring heb. Toch blijkt uit marktcijfers dat nog niet iedereen, of beter gezegd bijna niemand, in Nederland zijn of haar tv-abonnement ook écht opzegt. Althans, als je kijkt naar de ‘televisie-cijfers’ in de Telecommonitor (pdf-link) van de ACM. In de praktijk wordt dus nog maar weinig aan, ‘cord-cutting’ – het opzeggen van je (kabel) tv-abonnement – gedaan.

Totaal aantal tv-aansluitingen daalt nauwelijks

Op dit moment (Q2 2021) telt Nederland ruim 7,35 miljoen tv-abonnementen. Anderhalf jaar geleden waren dat er nog 7,46 miljoen. Een daling van amper 110.000 abonnementen. Niet echt de mate van ‘cord-cutting’ die je op basis van de hype rondom alle streaming diensten, zou mogen verwachten, toch?

Dat is ook te zien als we kijken naar de verhouding tussen opzeggingen en nieuwe abonnementen. Tussen Q1 2020 en Q1 2021 lag het percentage opzeggingen maar net, enkele tienden procentpunten, boven dat van de nieuwe abonnementen. Sterker nog, in het tweede kwartaal van dit jaar waren er zelf meer nieuwe tv-abonnees dan opzeggingen.

Voor de duidelijkheid, de cijfers over tv-abonnementen die de ACM publiceert houden geen rekening met de sVOD diensten. Het is dus niet zo dat in die cijfers ook de abonnementen op Netflix, Amazon Prime, NLZiet etc meegeteld worden.