Pareltjes van 2023 - deze SkyShowtime-series moet je gezien hebben

Er komt elke maand zoveel uit op streamingdiensten, dat je het amper kunt bijbenen. Zonde, want zo mis je misschien iets wat helemaal bij je past. Met de kerstdagen voor de deur hopen we dat je wat tijd hebt om wat pareltjes van 2023 op de streamingdiensten te kijken. Elke dag raden we je de parels aan van een andere streamingdienst en vandaag is Amazon Prime Video aan de beurt. Deze series (en een paar films) uit 2023 op SkyShowtime moet je zeker kijken. Poker Face Natasha Lyonne heeft zich onsterfelijk gemaakt in Orange is the New Black en Russian Doll en we zijn blij om te zien dat ze terug is in Poker Face. Het is een wat van het padje geraakt serie in die zin dat elke aflevering redelijk op zichzelf staand is, maar uiteindelijk toch wel op een soort afronding uitkomt die deel uitmaakt van het grotere plaatje. Ondertussen zien we vooral hoe Charlie, gespeeld door Natasha, haar gave om te kunnen vaststellen of iemand liegt op heel handige manieren inzet, terwijl ze in de vreemdste situaties terechtkomt.

M3GAN Ze is heel handig, maar ook heel creepy: de robot M3GAN. Ze is aangekocht om het speelkameraadje te worden van een jong meisje, maar gaat daarin iets te ver. Als je poppen eng vindt, dan is deze horrorthriller helemaal wat voor jou (of juist niet). Maar ook als je gewoon vermaakt wil worden met wederom een heerlijke Blumhouse-productie, dan ben je bij M3GAN en haar familie aan het goede adres.

Lioness Deze serie heeft niet alleen een prachtige naam, het is ook een mooi gemaakte spionagethriller over een vrouw die te maken heeft met huiselijk geweld en intimidatie haar biezen pakt en bij de marine gaat. In Lioness zien we hoe deze jonge vrouw, zowel met haar eigen problemen moet omgaan als met die van de wereld. En dan heeft ze ook nog bijzondere kwaliteiten waardoor mensen het alleen maar nog meer op haar gemunt hebben. Reken op veel drama, maar ook een interessant inkijkje in de Amerikaanse War on Terror, economie en geopolitiek.

The Super Mario Bros. Movie Het is een film van Mario, het geweldige gamepersonage. Eigenlijk hoef je niet veel meer dan dat te weten. Het is koddig, het is animatie, het is grappig, het is even wennen (want Chris Pratt doet zijn stem) en het zit vol met personages die je uit de bekende gamereeks kent. Genieten!

Bupkis Pete Davidson heeft iets wat mensen blijft fascineren, naast een heel droog gevoel voor humor. Als je van Curb Your Enthusiasm of gewoon Davidson zelf houdt, dan zal je Bupkis zeker kunnen waarderen. Deze serie draait om Pete die weer bij zijn moeder gaat wonen op Staten Island en steeds allemaal dingen meemaakt die best emotioneel zijn, maar tegelijkertijd dus ook heel grappig worden gebracht. Denk aan het vaderschap, vastzitten in Canada en een internettrol. Nu zien we deze man vaker in rollen die eigenlijk gewoon zijn eigen leven zijn, maar hij komt er in Bupkis heel goed mee weg. Misschien wel juist omdat hij op die manier met deze serie aan de slag ging.

Lawmen Bass Reeves Gloednieuw en sinds deze week op SkyShowtime is het verhaal van Bass Reeves, een man die in de tijd van cowboys leefde, maar daarin ook geconfronteerd wordt met slavernij. En dat is geen makkelijke rol als je ook nog voor de sheriff werkt en tegelijkertijd een vrouw hebt die je graag heel wil houden. Lawmen is spannend, kabbelt tegelijkertijd op een goed tempo voort en is een must-see voor wie van westerns houdt.

Cocaine Bear Iets veel minder serieus is Cocaine Bear, een film waarin een beer aan de cocaine gaat die uit een vliegtuig is gedropt. Dat heeft niet bepaald een goede uitwerking op het dier, dat niet alleen nogal moordlustig wordt, maar ook nog eens meer en meer wil. Regisseur Elizabeth Banks heeft het geweldig gedaan, want Cocaine Bear heeft ook nog eens fantastische verrassingsmomenten en een algeheel, fijn kampsfeertje.

Rabbit Hole Fans van het spionnengenre kunnen hun hart ophalen aan Rabbit Hole, een serie waarin Kiefer Sutherland een privespion speelt die ondertussen te maken krijgt met de overheid, gedragsmanipulatie en het omgaan met of wreken van de zelfmoord van zijn vader. Hij vertrouwt niemand en dat maakt hem verstandig, maar eenzaam. Als hij het doelwit wordt van mysterieuze krachten, dan zal hij echter nog harder in actie moeten komen.

Fast X Ronkende motoren, we houden ervan en dat is precies wat Fast X ons geeft. Is het wat irritant dat deze film met Vin Diesel en Jason Momoa een open eind heeft? Nee hoor: het is alsnog een heel lekker wegkijkende film waarin we confrontatie, familie, emotie en verraad weer een belangrijke rol zien spelen. En laten we wraak niet vergeten, want daar is het Dante Reyes (Momoa) om te doen. Eerlijk is eerlijk, we kijken deze filmreeks vooral voor de actie en de auto’s.

2024 In het nieuwe jaar beloven er ook veel toffe dingen naar SkyShowtime te komen, zoals The Tattooist of Auschwitz, Mary & George, Knuckles, Apples Never Fall, Ted, The Curse en Veronika.