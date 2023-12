Pareltjes van 2023 - deze Disney+-series moet je gezien hebben

Er komt elke maand zoveel uit op streamingdiensten, dat je het amper kunt bijbenen. Zonde, want zo mis je misschien iets wat helemaal bij je past. Met de kerstdagen voor de deur hopen we dat je wat tijd hebt om wat pareltjes van 2023 op de streamingdiensten te kijken. Elke dag raden we je de parels aan van een andere streamingdienst en vandaag is Disney+ aan de beurt. Deze series (en een paar films) uit 2023 op Disney+ moet je zeker kijken. Brawn: The Impossible Formula 1 Story Als we aan documentaires en Formule 1 denken, dan gaat het vaak over Drive to Survive van Netflix (hoewel het laatste seizoen wel wat minder is). Echter zijn er ook heel veel andere Formule-producties die de moeite waard zijn, zoals Brawn: The Impossible Formula 1 Story, waarin we het verhaal meekrijgen over de Brawn GP, een team dat mensen nu misschien weinig zegt, maar dat in 2009 een nogal bizar seizoen in de Formule 1 draaiden. Het mooie aan deze docureeks (vier delen) is dat er ook echt veel belangrijke personen voorbij komen die er daadwerkelijk bij waren in die tijd. En Keanu Reeves: dat helpt ook.

Quiz Lady Quiz Lady is met Awkwafina: wat meer wil je weten? Kijken, het is een doldwaas avontuur over dromen en nachtmerries, over quizsucces op televisie en klein falen als het gaat om de meest standaard dingen, zoals zelfs het claimen van een stopcontact in een drukke zaal vol mensen. Een heerlijke film waarin niks te gek is, maar het nooit ongemakkelijk gek wordt.

A Small Light A Small Light is een bijzondere serie omdat het het Anne Frank-verhaal van een heel nieuwe kant laat zien. Geen dagboek, maar de secretaresse van Anne’s vader speelt hier een rol. Miep Gies was namelijk niet alleen een assstent, ze heeft haar baas en zijn gezin enorm lang in leven gehouden in het achterhuis. A Small Light laat zien wat er eigenlijk omging in de mensen die de familie Frank onderdak bood. Niet alleen interessant qua onderwerp, maar ook enorm goed gemaakt.

The Muppets Mayhem De kans is groot dat je de kerstvakantie gebruikt om even die films en series uit 2023 te bekijken, zodat je het jaar kunt afsluiten, wetende dat je helemaal up-to-date bent. Ben je omringd door familie? Geen probleem, want dan is deze serie ideaal. Het vertelt het verhaal over The Muppets die met een busje op een muzikale reis gaan om hun eerste studioalbum op te nemen. Hoewel, het verhaal maakt eigenlijk niet uit, het gaat natuurlijk gewoon om die Muppets die zich altijd in rare situaties werken en er zelf nog vreemder op reageren. Heel gezellig.

Dear Mama We raden nog een documentairereeks aan, omdat die ook precies de prominente mensen wist te strikken om het verhaal te vertellen. Dear Mama is de docureeks over de rapper en poëet Tupac Shakur die in de jaren ‘90 werd vermoord in een auto in Las Vegas. Zijn muziek leeft echter voort en deze documentaire laat zien uit wat voor milieu Tupac kwam. Maar ook het milieu waaruit veel Amerikanen komen en de grote verschillen tussen mensen. Misschien wel te groot, waardoor Tupac ook gehaat was: hij legde vaak de vinger op de zere plek.

Vigilante We schreven het al in de pareltjes van Netflix: Koreaanse films en series zijn enorm hot en dat hebben we ook op Disney+ kunnen zien dit jaar. Eén van de tophits aldaar is Vigilante, een serie over een jongeman die een nogal heftig dubbelleven leidt als een student aan de politie-academie en een soort superheld die het heft in eigen hand neemt als het gaat om het ‘berechten’ van criminelen. Het toffe aan Vigilante is dat het niet alleen om deze jongeman gaat, maar ook veel over de mensen om hem heen. En die hebben niet altijd het beste met hem voor.

Once Upon A Studio Eén van de dingen die we heel tof vinden aan Disney+ is dat het echt moeite doet om de wonderlijke wereld van Disney te laten zien. Daar is Once Upon A Studio ook een goed voorbeeld van. De korte animatiefilm is maar 9 minuten en smaakt ontzettend naar meer. Het gaat over twee Disney-animatoren die overnachten un de studio en wel heel bijzonder ‘dromen’. Een soort moderne, ultrakorte Fantasia dus, waarbij menig bekend Disney-personage de revue passeert.

Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) Disney+ heeft veel toffe muziekdocu’s en vertoningen, zoals Black is King van Beyonce en de Ed Sheeran-docu. Onze favoriet dit jaar was echter Miley Cyrus’ achtertuinsessie waarin ze haar nieuwste en enorm populaire nieuwe album ten gehore brengt. Ze blijft een fascinerende vrouw, een rasartiest en niet voor niets het petekind van Dolly Parton. Heerlijk om aan te zetten en even de zomer te voelen, ook als het hartje winter is. Of gewoon lekker in de achtergrond als er gasten over de vloer komen.

Flamin’ Hot Het is kwalitatief gezien niet de beste film ooit, maar het verhaal dat verteld wordt is simpelweg zo vermakelijk en uiteindelijk ook feel good, dat Flamin’ Hot wat ons betreft thuishoort in de pareltjes. Het is een live action-film die het verhaal vertelt van Richatd Montanez die zich steeds verder op wil werken in de fabriek van Frito Lay. Uiteindelijk begint hij echter thuis te experimenteren en vindt hij de Flamin’ Hot Cheetos uit, zoutjes die enorm worden gewaardeerd over de hele wereld. Het leuke aan deze film is dat je ook wat meekrijgt over hoe het is om als Mexicaans-Amerikaanse man in Amerika te wonen. Leuk detail: Eva Longoria is de regisseur.

Guardians of the Galaxy Vol 3 Dit is geen pareltje, dit is eigenlijk gewoon een dikke parel. Het laatste deel in de huidige vertelling over Guardians of the Galaxy is afsluitend, maar komt met zoveel emotie en nog steeds toch ook wel die bekende groep gekkies waar we zo van zijn gaan houden, dat het moeilijk is om deze film niet tof te vinden. De superhelden gedragen zich wederom meer als een soort antihelden, maar dat staat Star Lord, Gamora, Rocket Raccoon en co ook het beste. Lees ook onze review als je nog iets meer overtuiging kunt gebruiken.