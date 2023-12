Pareltjes van 2023 - deze Netflix-series moet je gezien hebben

Er komt elke maand zoveel uit op streamingdiensten, dat je het amper kunt bijbenen. Zonde, want zo mis je misschien iets wat helemaal bij je past. Met de kerstdagen voor de deur hopen we dat je wat tijd hebt om wat pareltjes van 2023 op de streamingdiensten te kijken. Elke dag raden we je de parels aan van een andere streamingdienst en vandaag is Netflix aan de beurt. Deze series (en stiekem ook een paar films) uit 2023 op Netflix moet je zeker kijken.

Beef Meestal blijft een goede verkeersruzie beperkt tot de weg, maar wat als je zo’n ruzie meeneemt naar huis? In Beef draait het allemaal om zo’n suffe verkeersruzie om parkeerplaatsen en beide partijen hebben er alles voor over om elkaar het leven zuur te maken. Totdat ze ontdekken dat ze eigenlijk heel veel overeenkomsten hebben. Of zou dat ze toch niet inspireren het juiste te doen? Met geweldige rollen van Ali Wong en Steven Yeun die op geheel eigen wijze ras en rijkdom een rol laten spelen, maar ook een bijzondere vermelding voor de altijd grappige David Choe.

The Fall of the House of Usher In eerste instantie waren de reviews van deze serie niet eens zo heel goed, maar het hield toch veel mensen bezig. De serie gebaseerd op het werk van Edgar Allen Poe draait om een broer en zus wiens bedrijf in de problemen komt wanneer het wordt aangeklaagd. Zij denken dat ze het wel gaan winnen, maar als hun kinderen worden vermoord en er een informant binnen de familie blijkt te opereren, lijkt er toch iets goed mis te zijn. Een vertelling vol mysterie, die je waarschijnlijk van begin tot eind zal bingen: je wil toch weten wat er gebeurd is…

Fair Play Houd je van thrillers, dan moet je zeker de erotische, psychologische thriller Fair Play een kans geven. Alden Ehrenreich en Phoebe Dynevor spelen hierin een koppel. Een koppel dat heel verliefd is, maar waarvan de fundering flink begint te schudden wanneer een van hen een betere baan krijgt ten koste van de ander. Ze zijn namelijk niet alleen geliefden, maar ook directe collega’s. We zien hoe de relatie steeds minder en minder wordt, maar de twee ook allebei steeds meer in bepaalde rollen worden geduwd waar ze eigenlijk niet in willen zitten. Soms is het herkenbaar, soms is het bizar, soms zelfs sexy, maar eigenlijk vooral heel pijnlijk. Op een goede manier.r te kijken.

Painkiller Painkiller vertelt een verhaal dat we al eerder hebben gehoord, namelijk in Dopesick op Disney+, waarin het ook heel rauw wordt verteld. In Painkiller op Netflix wordt datzelfde verhaal verteld, maar dan niet vanuit de dokter, maar meer vanuit het bedrijf die de vreselijke pijnstiller/drug Oxycontin op de markt bracht en hier nogal trots op was. En, zo blijkt, over lijken ging. Het is een bizar verhaal en net als Dopesick een goede optekening van hoe dit hoogstwaarschijnlijk allemaal echt heeft plaatsgevonden. Schokkend, maar deze serie weet je goed mee te nemen in dat ellendige gevoel dat het toch niet helemaal goed zit.

Nimona Even iets luchtigers dan, Nimona is een heel leuk verhaal over een tiener die van gedaante kan veranderen en een ridder die van iets wordt beticht dat hij niet heeft gedaan. Deze Nimona besluit de ridder een handje te helpen en samen gaan ze op een queeste om zijn naam te zuiveren. Maar, wie is Nimona eigenlijk? In deze kleurrijke en creatieve film leer je het personage beter kennen. Bijvoorbeeld samen met je kinderen, want deze animatiefilm is voor het hele gezin.

They Cloned Tyrone Zij is een prostituee, hij is een pooier en samen met nog een jongeman moet het drietal op pad om te bekijken wat er toch met de vermiste Tyrone is gebeurd. Het is een enorm uit de pas lopende film waarin we gelukkig kunnen kijken naar drie getalenteerde acteurs: Jamie Foxx, Teyonah Parris en John Boyega, die achter een soort overheidscomplot komen waarbij mensen worden gekloond, al gaat dat niet altijd helemaal lekker. Het is een film die heel veel subtiele onderwerpen aansnijdt, terwijl er ondertussen de vreemdste dingen gebeuren. De personages, de setting, het is allemaal een beetje vreemd, maar wel heerlijk om naar te kijken.

The Night Agent The Night Agent is een spannende serie over een FBI-agent die een soort kelderdienst heeft en het rustig aan moet doen, maar op een avond door een soort crisistelefoon wordt gebeld en dan samen met een vrouw op een soort complot komt waar de honden geen brood van lusten. Samen doen ze hun best om de daders te ontmaskeren en tegelijkertijd uit handen te blijven van die daders en hun handlangers, want deze bad guys vinden het uiteraard niet tof om onthuld te worden en dat maken ze graag met grof geschut duidelijk.