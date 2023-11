​Netflix kijktip: Fassbender zet fenomenale ‘The Killer’ neer

Netflix heeft qua content deze week niet de beste week van het jaar, maar het weer wel te verrassen met een film van niemand minder dan David Fincher. Fincher is iemand die een grote aanhang kent, mede door zijn neus voor spanning, suspense en intrige. Hij is een ongekroonde thrillerkoning en met The Killer zoekt hij wat meer het misdaadrandje van het genre op. Fincher gaat hierdoor vrij ver weg van zijn eerdere successen Se7en en Gone Girl, maar weet mede door de keuze voor hoofdrolspeler Michael Fassbender met een stevige film te komen. En dat ook nog meteen op Netflix .

The Killer with Michael Fassbender 5/5 If Netflix just sticks to making stuff this good it should ride out the storm. Ps This is not sponsored just thought Fassbender deserved a shout-out. pic.twitter.com/xlVXB6ZBCC

The Killer op Netflix

Het is niet het beste werk dat Fincher ons ooit bood, maar je kunt je afvragen of dat überhaupt mogelijk is na een productie als Se7en. Bovendien is The Killer alsnog een heerlijke film om op deze extreem regenachtige herfstdag van te genieten. Of een andere dag: Michael Fassbender speelt namelijk zoals altijd weer de sterren van de hemel en het is enorm fijn om daar naar te kijken. Hij is een moordenaar die het altijd van een leien dakje gaat, tot nu.

Dat het natuurlijk allemaal volledig in de soep loopt, dat kun je al van mijlenver zien aankomen en dat is misschien niet iets wat we van Fincher gewend zijn, wel is de manier waarop het zich allemaal ontvouwt weer erg tof in elkaar gezet. Deze huurmoordenaar maakt één fout en krijgt meteen zijn ‘collega’s’ op zijn dak. Reden voor hem om die concullega’s zelf een bezoekje te brengen. Je voelt het waarschijnlijk al: dat alleen al is een spannend gegeven. Je weet immers nooit wat er gaat gebeuren als er meerdere mensen die tot bepaalde heftige dingen in staat zijn samen in één kamer zijn.