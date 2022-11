Deze nieuwe kerstfilms verschijnen dit jaar op Netflix

Lindsay Lohan is terug. Er is niet heel veel nieuws over kerstfilms op streamingdiensten, maar dat komt vooral omdat kerstfilms vaak een beetje stiekempjes online verschijnen. Bovendien wordt veel overschaduwd door La Lohan. Die is sinds vandaag te zien in Falling for Christmas: wederom een heerlijk foute kerstfilm op Netflix. Welke kerstfilms kunnen we zoal verwachten op de streamingdienst?

Kerstfilms op Netflix

De afgelopen weken zijn er op vele streamingdiensten al diverse bommen gebarsten waar het gaat om kerstfilms. Veel klassiekers, zoals The Nightmare before Christmas en die intense franchise van Netflix waarin er steeds identiteitsfraude wordt gepleegd (The Princess Switch). Er zijn echter ook nieuwe films op de streamingdiensten te vinden. We noemen er een aantal.