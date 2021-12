​Deze nieuwe kerstfilms van 2021 kun je nu streamen op Netflix

Vorig jaar vertelden we je al welke foute kerstfilms je allemaal op Netflix kan vinden, maar daar zijn er dit jaar weer gigantisch veel bijgekomen. Natuurlijk een nieuwe Princess Switch, maar er zijn betere opties. Maar het blijven kerstfilms natuurlijk: sfeervol, fout, vol slechte verhalen en gekke personages, maar het feit dat er elk jaar zoveel bijkomen zegt dat we er toch geen genoeg van kunnen krijgen naast de klassiekers Die Hard en Home Alone. Dit zijn de nieuwe kerstfilms van 2021 om dit kerstweekend te streamen.

A Castle for Christmas De prachtige Brooke Shields is in A Castle for Christmas op zoek naar haar eigen Schotse kasteel, maar daar hoort natuurlijk wel een knappe graaf bij. In deze ultraromantische film vol met paardentochtjes en klassieke kerstbomen kan iedereen even helemaal wegdromen van het leven van een kasteelvrouwe.

Grumpy Christmas De Mexicaanse film Un Padre No Tan Padre heeft een opvolger gekregen met wederom de chagrijnige prikkelbare ‘opa’ die het te stellen heeft met zijn hippiezoon. Grumpy Christmas is heel anders dan de andere kerstfilms, omdat mensen geen dikke truien dragen, maar t-shirtjes. De zon schijnt, dus een witte kerst wordt het niet, maar wel een onvergetelijke.

Love Hard Eén van de leukste kerstfilms die dit jaar zijn verschenen is Love Hard, een soort Catfish-verhaal waarin een bloedmooie jongedame spontaan op bezoek gaat bij de man waarmee ze al heel lang belt en appt. Is haar internetliefde wel wie hij zegt dat hij is? In deze ietwat uit de maat lopende en toch voorspelbare kerstfilm zie je het.

A Boy Called Christmas Netflix is met zijn rode logo blijkbaar enorm enthousiast over kerstmis, want het heeft een gigantisch aanbod aan kerstfilms. Eén van de meest populaire is A Boy Called Christmas, een fantasieverhaal over een jongetje dat op een kerstavontuur gaat in een wereld van elfjes, pratende muizen en magische rendieren, waar echter verdacht veel ‘wereldse’ problematiek is ontstaan. Met een rol voor ‘onze’ Michiel Huisman.

Single All The Way In het vrij klassieke kerstfilmgenre hebben we eigenlijk vooral heteronormatieve verhalen, maar daar komt de laatste jaren wel wat verandering in. Single All The Way is een nieuwe film over een zoon die naar zijn familie gaat met kerst, en zijn huisgenoot meeneemt. Dat zijn moeder hem steeds aan een geweldig leuke dorpsbewoner probeert te koppelen, maakt het allemaal nog grappiger. Vooral omdat die wordt gespeeld door Fran Drescher.

Ook genoeg op Videoland en Amazon Prime Video Op Videoland staan ook veel kerstfilms, maar daar zijn bijna geen films uit 2021. Wel staan er ongeveer 100 (!) kerstfilms op die streamingdienst, dus als je klaar bent met Netflix, dan zijn er nog genoeg films op andere streamingdiensten om te kijken. Ook op Amazon Prime Video, al moet je je bij een Nederlands account niet laten gekmaken door de vreemde Nederlandse namen die ze Amerikaanse films hebben gegeven. Fijne kerstdagen! Moet je er niet aan denken om kerstfilms te kijken, maar zoek je ander vermaak deze kerstdagen? Geen probleem, er is thuis genoeg te doen deze kerstvakantie.