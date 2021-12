Kerstvakantie als alles dicht is: 10 dingen die je wél kunt doen

Waarschijnlijk heb je vandaag voor de laatste keer dit jaar in de sportschool les gehad en is ook de bioscoop terwijl het briljante Spider-Man draait straks off-limits. Het is balen, het is een bittere pil, maar er zijn genoeg dingen samen te doen deze kerstvakantie zonder dat je daarvoor de deur uit hoeft. Dit zijn er alvast tien, maar wie weet brengen ze je nog op nieuwe ideeën. LEGO’en We schreven het eerder al, LEGO is een goede redder in tijden van corona. Sommige projecten kunnen meerdere dagen in beslag nemen, al gaat wel op dat hoe langer een project duurt, hoe duurder de set is. LEGO is zeker geen goedkope hobby, maar het is er wel eentje die een goede investering blijkt te zijn. Bovendien is het leuk om met zijn tweeën te doen: je kunt om en om afwisselen met het klaarleggen van de juiste steentjes, terwijl de ander bouwt.

Gamen Laat nou toevallig in 2021 de Game van het Jaar een spel zijn dat je MOET coöppen. We hebben het over It Takes Two, een game die er niet alleen geweldig uitziet, maar je ook nog in allerlei verschillende speelwerelden gooit, een gigantisch arsenaal aan verschillende gameplaymethoden op je afstuurt én ook nog eens bijna altijd met zijn tweeën moet gebeuren. Soms moet de één gras maken zodat de ander geruisloos langs slapende mollen kan lopen, of moet de één een vijand juist vanuit de lucht naar beneden trekken terwijl de ander op hem inhakt. Dat deze game ook nog eens een goed verhaal heeft, maakt het nog beter.

Bordspellen doen Hoewel de meeste bordspellen leuker zijn naarmate er meer mensen aanschuiven, hoeft dat niet per se. Het dobbelespel Quixx is erg leuk met zijn tweeën, net als Codenames, een spel dat sowieso briljant is omdat het je op een andere manier laat nadenken, zonder dat het heel veel van je vraagt. Wingspan is ook een grote hit én een spel dat je perfect met twee personen kunt spelen, bovendien kun je er best even mee zoet zijn, mocht je op zoek zijn naar een spel dat langer duurt dan een kwartier.

Koekjes bakken in de vorm van gamepersonages Het is enorm kneuterig, maar je kunt er een leuke wedstrijd van maken: wie weet er een koekje te bakken en decoreren dat ook echt op een gamepersonage lijkt? Bovendien is er niets zo lekker als een warm koekje uit de oven, waardoor je ondertussen nog kunt snoepen ook. De geur van gebakken koekjes in het huis draagt bovendien enorm bij aan de kerstknusheid. En ja, dus ook de kerstkneuterigheid.

Een restaurant sponsoren (en smikkelen) De horeca heeft het dit jaar enorm moeilijk gehad en met de lockdown wordt dat er niet makkelijker op. Je kunt ervoor kiezen om deze kerst zelf te koken omdat je toch binnen moet blijven (en het ook wel leuk kan zijn natuurlijk), maar je kunt er ook voor kiezen om lekker luxe te eten van een restaurant. Vaak hoef je de gerechten alleen maar op te warmen thuis en kun je toch genieten van de luxe die je vooral kent uit restaurants. Het is vaak wel een wat duurder diner, maar restaurants kunnen je financiële steun goed gebruiken.

Een film kijken Nu de veelheid aan streamingdiensten in een flinke oorlog zit om kijkers, zien we dat de content de afgelopen weken enorm is toegenomen. Ze lijken namelijk ook te begrijpen dat we meer thuiszitten nu en dan wel een leuke film kunnen gebruiken. Er zijn veel aanraders, maar de meest toegankelijke van allemaal staat op Disney+: Ron’s Gone Wrong is een enorm schattige animatiefilm die de techwereld regelmatig op de hak neemt en zowel leuk is voor volwassen om samen te kijken, als voor het hele gezin. Je kunt natuurlijk ook voor de kerstklassiekers gaan, al raden we je aan om de nieuwe Home Alone-film te mijden: dan kun je beter de oude voor de vijftiende keer kijken.

De beste series van dit jaar bingen 2021 was op veel gebieden een slecht jaar, maar we hebben wel toffe series voorbij zien komen. Zo waren we positief verrast over WandaVision, de Marvel-serie waarin niets is wat het lijkt. Ook Netflix’ Maid is het bingen waard, want deze bijzondere, indringende serie tekent een realistisch verhaal op van een vrouw die probeert te ontkomen aan mishandeling en een leven op straat. Nog meer goede series? Op Apple TV kun je terecht voor wat heel fijne science fiction in For All Mankind. Als we nog een Netflix-serie mogen aanraden, dan is dat Clickbait, waarin je elke aflevering exact hetzelfde verhaal weer vanuit een heel ander oogpunt ziet.

Kijken of je nog waardevolle dingen in huis hebt Het is misschien wat suf om te zeggen: ga lekker je zolder opruimen in de kerstvakantie, maar je kunt het ook anders aanpakken. Ga op zoek naar dingen in huis die waardevol zijn en waar je zelf wel vanaf wil. Je kunt er zelfs een wedstrijdje van maken met je partner of huisgenoot: beiden zet je het artikel op Marktplaats met zelfgemaakte foto’s en een zelfbedachte tekst, en dan ga je kijken wie er het meeste geld mee kan verdienen. De opbrengst kan bijvoorbeeld in een pot worden gestopt om lekker een weekend van weg te gaan wanneer de wereld dat weer toelaat.

Een online cursus Er zijn online allerlei platforms, zoals Udemy, waar je allerlei verschillende cursussen kunt volgen. Je hoeft je niet meteen vast te leggen voor een ingewikkelde avondstudie, maar stel je voor dat je bij het opruimen van je zolder een gitaar tegenkomt: op Udemy kun je dan verschillende cursussen kiezen om zelf muziek te leren maken. Wil je beter leren fotograferen? Ook daar heeft het platform een cursus voor die je eventueel ook samen tegelijk kunt volgen.

Podcasts luisteren Terwijl je LEGO’t, bakt of aan het eten bent, zou je ervoor kunnen kiezen om samen naar een podcast te luisteren. Zeker als je veel op elkaars lip zit en weinig meemaakt, kan het soms moeilijk zijn om onderwerpen te bedenken om over te praten. Ten eerste helpt een podcast de stilte te vullen, maar ten tweede worden hierin onderwerpen aangesneden waar je samen nog even over kunt doorpraten. Man man man, The Cut on Tuesdays en My Dad Wrote A Porno zijn populaire podcasts, naast bijvoorbeeld de Universiteit van Nederland en Datevermaak.