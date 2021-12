​TV-gids voor kerst 2021: The Streamers, een vuur en veel films

Nieuwsgierig wat er tijdens kerst 2021 op televisie is? Dat je vriend(in) op kerstavond standaard All You Need is Love will kijken, dat is in veel huishoudens een gegeven, maar de Kerst op televisie is gelukkig meer dan alleen Robert ten Brink en dansende stewardessen. Deze aanraders zie je deze kerst op televisie en het internet.

Kermisvolk

70 jaar geleden startte het medium televisie, waarbij tijdens de Kerst een speciale programmering was. Toen al. Toevallig viel Eerste Kerstdag dat jaar (1951) op een dinsdag, en dat was precies de vaste uitzendavond. Reden dus om van maar liefst 20:15 tot 21:45 uur een speciale kerstprogrammering was met een kerstspel. Een toneelstuk van Henri Ghéon over kermisvolk. Kermisvolk zien we in deze tijden sowieso weinig door alle maatregelen, maar dat er maar anderhalf uur en op één zender iets kerstigs komt, dat is inmiddels ondenkbaar. Bijna elke zender doet wel iets speciaals met Kerst.

Het haardvuur op SBS6

Voordat we duiken in wat je vooral wél moet aanzetten, eerst nog even SBS6. Dat is van plan om ons vier uur lang een haardvuur te laten zien op de avond van Eerste Kerstdag. Het meent dat je tijdens Kerstmis juist tijd voor elkaar moet maken en dat je dan dus niet met zijn allen in de televisie moet kruipen. Voor de gezelligheid (en om mensen niet in paniek te laten raken over een potentiële kapotte televisie) is er gekozen om dan geen zwart scherm, maar een knisperend haardvuur te doen, met kerstmuziek van Skyradio. Kennen we dat niet ergens van? Yes, die kun je ook gewoon op Netflix aanzetten. Meerdere typen zelfs. Aan de andere kant: het is in ieder geval niet een programma waarin mensen drie dagen moeten dansen, met alle blessures en psychische worstelingen van dien.