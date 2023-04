Guardians of the Galaxy 3: Grote verrassing in de aftercredits

De Guardians of the Galaxy Vol. 3 verschijnt al bijna. De film bevat meerdere aftercredits-filmpjes, want het is immers een Marvel-film. In één van die filmpjes wordt een heel interessante aankondiging gedaan die menig fan aan het denken zal zetten. Let op, lees alleen verder als je de film al hebt gezien of het niet erg vindt om een spoiler te lezen. Dus.. SPOILER ALERT.

Dat is dan ook wat Star-Lord doet, of tenminste, Peter Quill. In de aftercredits zien we hoe de twee een gesprekje hebben, terwijl vaderlief de krant leest. Een krant met daarop een kop over de gebeurtenissen uit de kerstspecial (die je nog steeds op Disney+ kunt kijken) waarin Kevin Bacon een grote rol heeft. Dat is echter niet de verrassing, want dat wisten we al. Het goede nieuws is dat Star-Lord terugkeert. Na de scène is dit te lezen in beeld. Het staat er echt, het verhaal van Star-Lord is nog niet klaar.

Weet je het zeker? Heel zeker? Oke dan. In één van de aftercredits krijgen we een grote verrassing. Onze leider van de groep, Star-Lord, heeft aan het einde van de film besloten om weer naar aarde te gaan, naar huis. Kijken hoe het met zijn vader gaat, die hem zoveel jaar geleden zo pijnlijk buiten de ziekenhuiskamer van zijn moeder zette. Tijd om de strijdbijl te begraven en deze in de 90 zijnde man op te zoeken.

Terug op aarde

Een enorm interessante keuze van Disney, dat juist in deze film zo hard heeft gewerkt om Star-Lord steeds minder belangrijk te maken. Gaan we terug naar dat heerlijke begin van toen we Star-Lord leerde kennen? Als een boef rondlopend op een planeet, muziekluisterend, dansend en op zichzelf? Of gaan we meer zien van Peter Quill en wordt hij een soort Star-Lord op aarde zoals Spider-Man dat ook is?

Komt hij terug in een live action-serie, of kiest Disney voor een film? Dat alles is nog onbekend. Disney heeft er zelf ook nog niets over losgelaten, uiteraard om niets te spoilen van wat er in de derde Guardians of the Galaxy gebeurt. Maar goed, nu weten we het en is het maar afwachten wanneer de Mouse House meer uit de doeken zal doen van deze onverwachte keuze, en tegelijkertijd toch wel geruststellende mededeling.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 is vanaf 3 mei in de bioscoop te zien.