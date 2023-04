​Guardians of the Galaxy-cast viert Vol. 3 in Disneyland Parijs

Het stond al steeds in de Disneyland-app: de Marvel Avengers-campus in het Disney Studio’s-park sluit om 14:00 uur wegens een evenement. Dat evenement was het Guardians of the Galaxy Vol. 3-gala, waar de acteurs uit de film speciaal voor naar Parijs waren gevlogen. We zagen hoe onder andere regisseur James Gunn en hoofdrolspelers als Chris Pratt, Zoe Saldana en zelfs Vin Diesel op kwamen lopen om iets te zeggen over de film, die hierbij officieel is gelanceerd. Althans: in Nederland draait de flick vanaf begin mei.

De superheldenavonturen van de Guardians of the Galaxy komen met de derde film tot zijn einde en dat betekent dat er heel wat emotionele lading merkbaar is bij de cast. Karen Gillan (Nebula) vertelde hoezeer de cast als haar gekozen familie was gaan voelen, terwijl Zoe Saldana (Gamora) herinneringen ophaalde aan haar favoriete moment. “Dat was in de eerste film toen Groot uitgroeide tot een grote boom en voor ons allemaal zorgde. Vin en Ben waren er niet, maar de muziek werd gespeeld die bij de scene hoorde. James neemt ons mee, hij begon te huilen, wij begonnen te huilen en toen besefte ik voor het eerst dat ik deel was van iets heel bijzonders dat we met zijn allen delen.”

I am Groot

Voor Vin Diesel zal dat wel even anders zijn geweest. Hij hoeft alleen de stem in te spreken van een computergeanimeerd personage. En ook nog eens een personage dat maar drie woorden zegt: "I Am Groot". Kortom, Ik ben Groot. Iets wat hij ergens achteraf in een studio doet, niet samen in hetzelfde shot op hetzelfde moment met zijn collega’s. Hetzelfde geldt voor de man achter Rocket, Bradley Cooper, al was die niet aanwezig in Parijs. Het was al opvallend dat Diesel er was, gezien de inspanningen die hij ongetwijfeld moet leveren voor de release van Fast X (de nieuwe Fast & Furious-film).

In ieder geval vond hij het moeilijk om te kiezen wat hij nou zo tof vindt aan zijn rol als Groot. “Alles!” riep hij uit. “Ik vind alles tof. Ik denk dat het personage heel dynamisch is en ik ben blij dat ik daar iets aan kon toevoegen.” Christ Pratt kon alleen uitbrengen dat hij het ‘Incredible’ vond, wat hij op zijn Frans uitsprak en waar hij door de host gewoon op werd gecorrigeerd: "Incroyable!" In ieder geval zijn de acteurs en actrices, plus James Gunn zelf heel enthousiast, maar dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij een tour voor de film.