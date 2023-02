Dit is wat er aankomt in het Marvel Cinematic Universe fase 5

We schreven laatst al onze bevindingen van Ant-Man and the Wasp: Quantumania , die nu in de bioscoop te zien is. Het is de start van het vijfde deel van het Marvel Cinematic Universe en dat belooft weer vele jaren entertainment te zijn. Tegelijkertijd moeten we er soms wel wat langer op wachten: The Marvels is bijvoorbeeld vandaag uitgesteld naar november. Dit is wat je allemaal kunt verwachten van de vijfde fase van het Marvel Cinematic Universe.

Van Ant-Man naar Guardians of the Galaxy

Als je Ant-Man al gezien hebt, dan wil je waarschijnlijk graag weten wat dan de volgende film is die eraan komt: dat is Guardians of the Galaxy Vol. 3 op 5 mei, waar we tijdens de Super Bowl alvast een nieuw voorproefje van kregen. Daarna zou dus eigenlijk The Marvels volgen, maar Marvel heeft wat meer tijd nodig om die film te verfijnen. Tenminste, dat lijkt ons: het heeft er verder geen uitspraken over gedaan. In ieder geval komt de flick met Teyonah Parris als Monica Rambeau, Brie Larson als Carol Danvers en Iman Vellani als Kamala Khan nu 10 november uit.

Daarna volgt de volgende Marvel-film in 2024, want op 3 mei verschijnt Captain America: New World Order (tenminste, in de USA, een EU-release is nog onbekend), met op 26 juli 2024 Thunderbolts. Blade staat op de planning voor 6 september 2024, al is ook daarvoor nog geen Europese release bevestigd. Toch is het meestal bij Marvel-films zo dat ze de Amerikaanse en de Europese release niet heel lang na elkaar laten plaatsvinden. In 2024 is nog een film die verschijnt, namelijk Deadpool 3 op 8 november 2024 in de USA.