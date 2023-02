De beste filmtrailers van Super Bowl 2023

De Super Bowl LVII is voorbij. Gisteren hebben we al de gewone commercials met je gedeeld, maar er zijn ook heel veel filmtrailers van gigantische blockbusters voorbij gekomen. Naast natuurlijk de halftime show van Rihanna, die vooral veelbesproken is door haar babybuikje. Wil je het met eigen ogen zien, kijk dan hieronder de halftime show terug. Daarna gaan we echter snel door met al die heerlijke filmtrailers die Super Bowl 2023 rijk was.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Het is D&D, het is Hugh Grant, het is heerlijk fout: de film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Hij verschijnt 30 maart in Nederland in de bios en het belooft een feest der herkenning te worden voor fans van Dungeons & Dragons. Kijk maar:

Scream VI We hadden niet verwacht dat Scream nog een comeback zou maken, maar aan de andere kant zijn comebacks altijd een optie. Hopelijk is Scream VI beter dan de vierde, want die heeft het bar en bar slecht gedaan. Deze heerlijke horrorfranchise over een gemaskerd persoon die achter mooie vrouwen aanzit wordt ditmaal weer geleid door Hayden Panettiere en die is ook wel heel leuk. Zou het goedkomen met deze oldschool filmserie?

Fast X We houden van Fast and Furious. Het zijn films met mooie auto’s, mooie mensen, mooie explosies en vooral een heleboel dramatische gebeurtenissen waar je in het echte leven alleen maar.. wel, films over kan zien. Vin Diesel is terug, Brie Larson zit erin en Jason Momoa doet zijn best als de bad guy. Met een budget van 340 miljoen dollar is dit een van de duurste films ooit gemaakt, dus dit is er een om in de gaten te houden.

65 Indiefilms worden steeds populairder, zoals Cocaine Bear en Plane. De thriller 65 is gemaakt door een regisseur die normaal vooral scenario’s schrijft (zoals die van A Quiet Place) en dat maakt het een spannende release. Tegelijkertijd ook weer niet, want hij heeft Adam Driver bereid gevonden om de hoofdrol te spelen in deze dinosaurusfilm. Driver heeft een enorm indrukwekkend track record, dus de verwachtingen voor 65 zijn hooggespannen.

The Flash Ant-Man had al een Heineken-spotje, maar er is wel een superheldenfilm voorbij gekomen in de vorm van een officiële trailer: The Flash. Warner Bros. heeft besloten om Ezra Miller ondanks de controverse aan te houden en het is de vraag of deze superheldenfilm daardoor wel een succes wordt. DC doet het al wat minder goed dan Marvel, dus of dit een slimme keuze was van Warner Bros moeten we echt nog gaan zien.

Transformers: Rise of the Beasts Transformers is altijd leuk. Hoe die robots transformeren is al geweldig, maar Rise of the Beasts zou ook echt wat meer verhaal hebben. Meer hoef je niet te weten: Transformers is altijd een ultra-actiefilm en dat zal met of zonder verhaal ook voor deze gelden.

Creed III De vechtfilms Creed met Michael B. Jordan zijn een geweldige filmfranchise met een verhaal, een hart en de nodige spanning en actie. Helaas moeten we Sylvester Stallone in deze film missen, maar vergis je niet. Dit is nog steeds een moderne Rocky, net als zijn voorgangers. Creed moet het opnemen tegen Jonathan Majors, die we ook als slechterik zien in de nieuwe Ant-Man. Dat is echter niet het meest speciaal aan deze film, want dat is dat Michael B. Jordan zowel hoofdrolspeler is als regisseur.

Indiana Jones and the Dial of Destiny Heerlijk, eindelijk weer een Indiana Jones-film waarin Harrison Ford een grote rol speelt, want zeg nou zelf: die laatste met Shia LaBeouf was echt verschrikkelijk. Vergeet die kristallen schedels, we gaan nu door met een nieuw avontuur. Ditmaal is Mads Mikkelsen de grote badguy en we weten dat deze man dat wel kan.

Air Ben Affleck was deze week vooral in het nieuws door zijn emoties (of gebrek daaraan?) tijdens de Grammy’s, maar de beste man is veel meer dan slechts het liefje van J. Lo. Hij maakte samen met Matt Damon Air, een film die het verhaal van de Nike Air Jordan-schoenen vertelt. Het lijkt een beetje een indie-insteek te hebben en dat voelt goed, kijk maar naar de trailer:

Guardians of the Galaxy Vol. 3 Alweer het derde deel waarin we de Guardians in actie gaan zien. Uiteraard weer met de nodige humor. De film is geschreven en geregisseerd door James Gunn. En vanaf 5 mei zie je Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Vol. 3 in de bioscoop. Met uiteraard Star Lord, Rocket, Gamora, Draxx, Nubula, Groot, Kraglin en Mantis. “Are you ready? For one last ride?”