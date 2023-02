Super Bowl LVII: alles wat je moet weten over de Super Bowl 2023

Vannacht is het zover, dan vindt weer één van de meest commerciële, grote sportevenementen van de wereld plaats. In Super Bowl LVII wordt er American football gespeeld, is er een optreden van een grote ster en zien we allemaal duurbetaalde commercials met celebrities erin. Lees hier alles over Super Bowl LVII Super Bowl LVII Er is heel veel gedoe om de Super Bowl heen, maar uiteindelijk is het een sportevenement. Een sportevenement van een sport die in Nederland doorgaans niet echt wordt gevolgd: American Football. De regels zijn heel anders dan in welke andere sport dan ook, maar gelukkig zijn er verslaggevers die het één en ander uitleggen (en anders is er altijd nog het internet). Wat je wel moet weten, dat is wie tegen wie speelt: het zijn de Kansas City Chiefs tegen de Philadelphia Eagles. In Glendale, Arizona moeten deze twee grootheden het waarmaken. De Chiefs zijn wel bekend met dit grote podium: die stonden de afgelopen jaren al een paar keer in de Super Bowl. De Eagles zijn wat dat betreft de underdog in het stadion, waar 70.000 mensen naar ze zitten te kijken.

De tradities In Amerika is Super Bowl alles wat er deze week speelt. Er kijken rond de 111 miljoen mensen naar dit evenement in Amerika alleen al. Het is waarschijnlijk wereldwijd rond de 170 miljoen. Bijna alle Amerikanen hebben er wel mee te maken. Slijters hebben in die periode een dagomzet die ze normaliter in een maand bij elkaar sprokkelen, want iedereen komt met vrienden samen om de Super Bowl te kijken.

De halftime show Rihanna ontwaakt uit haar pauze van muziek om tijdens de Super Bowl op te treden. Ze treedt daarmee in de voetsporen van onder andere Dr. Dre en zijn gevolg (vorig jaar), Beyonce, J. Lo, Coldplay en The Weeknd. De 34-jarige zangeres heeft sinds haar album Anti in 2016 amper iets laten horen, behalve recent haar prachtige ballad voor de film Black Panther: Wakanda Forever. Ze kreeg iets met rapper A$AP Rocky, samen hebben ze vorig jaar hun eerste kind op de wereld gezet en daarnaast heeft Rihanna het heel druk met haar make-up en ondergoedmerk Fenty. Ze heeft niet stilgezeten, maar gaat nu op het grootste podium staan. Gratis. Dat ligt niet aan RiRi zelf: geen enkele ster krijgt betaald om op te treden tijdens de halftime show. Een betere reclame voor jezelf bestaat niet. Er is echter meer muziek: het volkslied wordt gezongen door countryzanger Chris Stapleton, samen met Troy Kotsur (in gebarentaal). Ervoor komt R&B-zanger Babyface nog het nummer America the Beautiful vertolken en is het aan Sheryl Lee Ralph (bekend van Disney+-serie Abbott Elementary) om Lift Every Voice and Sing ten gehore te brengen.

De reclames Een reclamespotje tijdens de Super Bowl kost ongeveer 4 miljoen dollar, dus reken maar dat de commercials die worden getoond er ook helemaal gelikt uitzien. Hier is alvast een selectie van wat er vanavond te zien is. En let goed op, want er zit ook een Nederlands tintje aan de Super Bowl dit jaar. Het Nederlandse bedrijf Booking.com heeft een hele line-up met reclamespots gemaakt, waarvan een accumulatie ervan tijdens de Super Bowl wordt getoond. Plus: ook Heineken is present, met niemand minder dan Ant-Man.

Hoe kijk je de Super Bowl in Nederland? Eén van de beste manieren om de Super Bowl te kijken, dat is via de BBC. Het commentaar is weliswaar niet Nederlands, maar er is geen reclame en er wordt heel goed uitgelegd hoe het werkt. Liever wel Nederlands? ESPN heeft de rechten voor de NFL Super Bowl 2023 via zender 1 van ESPN. Bij Ziggo en KPN kun je ESPN afnemen, maar dat kost je wel wat extra geld voor je maandelijkse abonnement. Hoe laat is de Super Bowl op tv? In de VS is de Super Bowl op een normale tijd, maar in Nederland niet. Wij kunnen het kijken vanaf 00:30 uur en vaak gaat het door tot half 4 ‘s nachts, met in het midden natuurlijk die halftime show, een moment waarna veel kijkers vanuit Nederland afhaken, omdat die wekker gewoon weer om 07:30 uur gaat voor een nieuwe werkdag. Houd morgen DutchCowboys in de gaten voor de filmtrailers die zijn gelanceerd tijdens Super Bowl LVII.