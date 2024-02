​SkyShowtime wordt voor iedereen duurder: ook de day ones

Streamingdienst SkyShowtime heeft aangekondigd dat het voor iedereen duurder wordt, en dat is echt iedereen die op een normale manier streaming wil kijken, zonder afleiding (lees: reclame). Er is een manier om het nog goedkoper te kijken en dat is met reclames, maar verder geldt ook voor de mensen die vanaf de lancering meteen lid waren dat hun abonnement omhoog gaat.

Abonnement voor de halve prijs

Het is in principe logisch: het abonnement werd geïntroduceerd zoals dat van HBO Max, met het idee dat je als je in de eerste maand meteen instapte, er een korting was van 50 procent. Die is er nog steeds, maar het betekent dus niet dat je de rest van je leven dezelfde prijs betaalt. Voor de een heel voor de hand liggend, maar anderen zijn daar minder blij mee. Het voordeel is wel dat de prijsverhoging die nu is aangekondigd door de helft gaat voor deze ‘day ones’, dus je abonnement wordt uiteindelijk een euro per maand duurder. Valt mee dus.

Vanaf 23 april komt het Standaard met reclame-abonnement, waarmee je voor 5,99 euro SkyShowtime kunt kijken, maar wel elk uur zo'n vier minuten reclame moet verduren. Het maakt daarbij niet uit of het een gewoon profiel is of een kinderprofiel dat kijkt. De reclames komen soms tussendoor, soms aan het begin. De content is verder wel precies hetzelfde als voor mensen met het gewone abonnement, dat straks 8,99 euro kost en op dit moment dus nog 6,99 euro. De mensen die het introductie-abonnement hebben, die betalen straks niet meer 3,49 euro per maand, maar 4,49 euro. Dit gaat op 23 april van start.