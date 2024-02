​Eerste beelden The Tattooist of Auschwitz zetten de toon

SkyShowtime toonde vandaag de eerste beelden van zijn nieuwe SkyShowtime Original Series. Het zet hoog in op The Tattooist of Auschwitz, een vertelling over een Jood die in Auschwitz de tatoeëerder wordt die identificatienummers op de medegevangenen moet zetten. Gruwelijk, maar dan ontmoet hij Gita en verandert zijn leven in een mooier opzicht.



The Tattooist of Auschwitz

Het zesdelige drama is gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat eerder op prachtige wijze werd opgeschreven door Heather Morris. Vandaag heeft SkyShowtime de eerste teaser online gezet, waarin we zien hoe de man, Lali en Gita samen zijn, maar ook hoe een oudere Lali zijn verhaal vertelt aan Morris. De oudere Lali is gespeeld door Harvey Keitel, Morris door Melanie Lynskey en de jongere Lali door Jonah Hauer-King met Anna Próchniak naast hem als Gita. Dit belooft een vertelling te worden die door merg en been gaat.

The Tattooist of Auschwitz verschijnt 7 juni op SkyShowtime.