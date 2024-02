SkyShowtime komt met 'standaard met reclame' aan abonnement

SkyShowtime heeft de introductie van een nieuw abonnement aangekondigd. Vanaf 23 april kunnen abonnees kiezen voor het nieuwe abonnement 'Standaard met reclame'. Een abonnement dat aan zal worden geboden naast het bestaande abonnement, dat voortaan Standaard plus zal heten. Met dit nieuwe en goedkopere abonnement krijgen kijkers advertenties te zien, terwijl Standaard plus reclamevrij blijft. Hiermee is SkyShowtime de eerste grote streamingdienst die in alle markten een abonnement met advertenties lanceert.

Standaard met reclame



Standaard met reclame biedt klanten een nog betaalbaardere entertainmentoptie voor het hele gezin en omvat dezelfde blockbusters, nieuwe en exclusieve series en lokale originele programma's van SkyShowtime.

Het nieuwe Standaard met reclame-abonnement wordt geïntroduceerd in alle 20+ markten van SkyShowtime, waaronder Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Finland, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

De SkyShowtime-abonnementen Standaard met reclame (€ 5,99 per maand) en Standaard plus (€ 8,99 per maand) zijn vanaf 23 april beschikbaar voor klanten via de SkyShowtime-app voor Apple iOS, tvOS, Android-apparaten, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung en via de website.