5 redenen om naar de film Oppenheimer te gaan

Deze week is het eindelijk zover. Na veel hype is eindelijk Christopher Nolans nieuwe film uit: Oppenheimer. In tegenstelling tot het sci fi-verhaal Tenet (zijn vorige blockbuster) is Oppenheimer gebaseerd op waargebeurde feiten. Dit zijn vijf redenen om als de wiedeweerga naar de bioscoop te gaan.

De dubbele betekenis

Het schijnt dat deze film in Japan niet in de bios draait en dat is ergens voor te stellen: het gaat immers om de man die verantwoordelijk is voor de verschrikkingen in Hiroshima en Nagasaki tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat echter niet zomaar om een verhaal over iets dat is geweest. Het is zelfs niet eens alleen een waarschuwing dat we vooral niets meer met kernwapens moeten doen. De regisseur is duidelijk: als je een uitvinding doet, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. En daarbij doelt hij niet per se op kernbommen: hij heeft het dan over de huidige gekte rondom kunstmatige intelligentie (dat toevallig ook de inzet is van de grote Hollywoodstaking waarvan de Britse première van de film ook last had). Hoe dan ook, zelfs vooraanstaande wetenschappers zijn bang dat er bij AI nog wel eens een Oppenheimer-moment kan komen.

Veel waar voor je geld

Als je een kaartje voor de bios koopt, dan hoop je ten eerste dat je naar een goede film gaat, maar je kunt ook op een andere manier veel waar voor je geld krijgen. Oppenheimer laat je namelijk lekker lang in de roodfluwelen stoelen zitten. De film duurt 3 uur. En dan is het ook nog eens een heel sterke film, als we de reviews mogen geloven. Niet vergeten om vooraf niet teveel te drinken, om een wc-bezoek te voorkomen. Maar neem wel wat drinken mee voor deze lange kijksessie.