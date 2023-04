De hype rondom de Barbie-film gaat los op social media

19 juli verschijnt hij pas in de bioscoop, maar het is nu al een viral hit: Barbie. De aankomende film over het populaire speelgoed weet nu al de aandacht te trekken. En reken maar dat hij in juli zalenvol met volwassenen trekt. En dan niet begeleiders van kinderen. Dit is waarom de Barbie-film zo’n hype is.



Het is een visueel spektakel

Chrissy Teigen vroeg het zich op social media al hardop af: hoe hebben ze dat met haar voeten gedaan in de trailer? Maar dat is niet het enige visuele spektakel dat deze film biedt: het is zuurstokken, unicorns, regenbogen, heel veel roze en simpelweg heel erg prettig om naar te kijken. Alles is ultra-gestileerd en zit allemaal perfect in elkaar, precies zoals de Barbiewereld hoort te zijn. Erg leuk om naar te kijken en we verwachten dan ook diverse kledingmerken die wel met een Barbie-samenwerking komen tegen de tijd dat de film er eindelijk is.