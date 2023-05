Het wordt een mooie zomer: dit zijn de zomerblockbusters van 2023

De zon schijnt, het is warm, je wil de hele dag alleen maar in een bak met ijs liggen (en er eentje eten). De lucht is blauw, iedereen is vrolijk: de zomer is hét moment om lekker in de bioscoop te zitten. De filmwereld trekt zich namelijk niets aan van dat heerlijke weer en blijft met geweldige flicks komen om je die koude bioscoop waar in te trekken. Dit zijn de films die dat deze zomer moeten gaan doen.

Guardians of the Galaxy Vol 3

We hebben er al een review van geschreven en de film is dan ook al in de bioscoop te zien, maar ga hem zien. Marvel brengt elk jaar vlak voor de zomer een dikke superheldenfilm uit en ditmaal is het aan de afscheid nemende Guardians om de filmzomer af te trappen. En dat doen ze geweldig.