Yellowjackets seizoen 3: De nachtmerrie is nog lang niet voorbij

Een duistere waarheid wacht

Seizoen 3 belooft meer spanning, psychologische confrontaties en nieuwe onthullingen over de gebeurtenissen in de wildernis en hun invloed op het heden. De vraag blijft: wie zijn de Yellowjackets echt, en welke monsters schuilen in hen?

Mis de start van Yellowjackets seizoen 3 niet, vanaf 27 februari exclusief op SkyShowtime.