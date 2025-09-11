SkyShowtime onthult teaser trailer voor Landman seizoen 2

SkyShowtime heeft de eerste beelden en de teaser trailer van het tweede seizoen van Landman vrijgegeven. De dramaserie, die draait om macht en ambitie in de olie-industrie van West-Texas, keert op 21 november 2025 exclusief terug.
In de teaser is te zien hoe Cami Miller (Demi Moore) de macht naar zich toetrekt binnen het olie-imperium. Tegelijkertijd vecht Tommy Norris (Billy Bob Thornton) voor zijn positie in een wereld waar geld, macht en klimaatbelangen steeds harder botsen. De trailer belooft een intens vervolg waarin persoonlijke strijd en economische belangen hand in hand gaan.
Het tweede seizoen van Landman pakt opnieuw uit met een indrukwekkende cast. Naast Demi Moore en Billy Bob Thornton zijn ook Andy Garcia en Sam Elliott weer van de partij. Hun onderlinge rivaliteit en samenwerking vormen het hart van de serie, die eerder veel lof kreeg voor zijn rauwe weergave van de Amerikaanse olievelden.
Landman gaat verder dan alleen familie- en machtsspellen. De serie laat zien hoe de olie-industrie de toekomst van economie, gemeenschap en klimaat beïnvloedt. Juist die mix van persoonlijke verhalen en maatschappelijke thema’s maakt de show volgens critici zo sterk.
Het tweede seizoen van Landman is vanaf 21 november 2025 exclusief te zien bij SkyShowtime.