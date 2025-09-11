SkyShowtime onthult teaser trailer voor Landman seizoen 2

SkyShowtime heeft de eerste beelden en de teaser trailer van het tweede seizoen van Landman vrijgegeven. De dramaserie, die draait om macht en ambitie in de olie-industrie van West-Texas, keert op 21 november 2025 exclusief terug.

Macht verschuift naar Cami Miller

In de teaser is te zien hoe Cami Miller (Demi Moore) de macht naar zich toetrekt binnen het olie-imperium. Tegelijkertijd vecht Tommy Norris (Billy Bob Thornton) voor zijn positie in een wereld waar geld, macht en klimaatbelangen steeds harder botsen. De trailer belooft een intens vervolg waarin persoonlijke strijd en economische belangen hand in hand gaan.