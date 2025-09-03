SkyShowtime pakt uit met nieuwe en terugkerende series van Taylor Sheridan

Dit najaar kunnen fans van Taylor Sheridan hun hart ophalen. SkyShowtime heeft een uitgebreide line-up aangekondigd met nieuwe seizoenen van populaire series en twee gloednieuwe spin-offs van de wereldwijde hit Yellowstone.
Taylor Sheridan, de Oscar-genomineerde producent achter de hitserie Yellowstone, brengt een reeks blockbusters naar SkyShowtime. Vanaf 25 september is het derde seizoen van Tulsa King te zien, met Sylvester Stallone in de hoofdrol. In dit seizoen maakt ook Samuel L. Jackson zijn debuut, die later de hoofdrol zal spelen in de nieuwe spin-off NOLA King.
Op 30 oktober verschijnt het vierde seizoen van Mayor of Kingstown, met Jeremy Renner. En op 21 november keert Billy Bob Thornton terug in het langverwachte tweede seizoen van Landman, waarin ook Demi Moore, Andy Garcia en Sam Elliott te zien zijn.
Het Yellowstone-universum breidt verder uit met twee nieuwe, exclusieve series. De eerste, The Dutton Ranch, brengt de bekende gezichten van Kelly Reilly (Beth Dutton), Cole Hauser (Rip Wheeler) en Finn Little (Carter) terug. Ze worden vergezeld door vijfvoudig Oscar-genomineerde Annette Bening, die de rol van Beulah Jackson op zich neemt.
Daarnaast komt The Madison, met in de hoofdrollen Michelle Pfeiffer en Patrick J. Adams. De serie volgt een familie uit New York die een nieuw leven begint in de Madison River-vallei in Montana.
Kai Finke, Chief Content Officer bij SkyShowtime, benadrukt de kracht van de samenwerking: “Als thuisbasis van Yellowstone zijn we blij dat we onze leden nóg meer van Taylor Sheridans meeslepende verhalen kunnen bieden.“
SkyShowtime is de exclusieve plek voor de wereldwijde hitseries van Taylor Sheridan. Naast alle seizoenen van Yellowstone vind je hier ook Landman, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown, Tulsa King en de Yellowstone-prequels 1883 en 1923.