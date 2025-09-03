SkyShowtime pakt uit met nieuwe en terugkerende series van Taylor Sheridan

Dit najaar kunnen fans van Taylor Sheridan hun hart ophalen. SkyShowtime heeft een uitgebreide line-up aangekondigd met nieuwe seizoenen van populaire series en twee gloednieuwe spin-offs van de wereldwijde hit Yellowstone.

Taylor Sheridan, de Oscar-genomineerde producent achter de hitserie Yellowstone, brengt een reeks blockbusters naar SkyShowtime. Vanaf 25 september is het derde seizoen van Tulsa King te zien, met Sylvester Stallone in de hoofdrol. In dit seizoen maakt ook Samuel L. Jackson zijn debuut, die later de hoofdrol zal spelen in de nieuwe spin-off NOLA King.

Op 30 oktober verschijnt het vierde seizoen van Mayor of Kingstown, met Jeremy Renner. En op 21 november keert Billy Bob Thornton terug in het langverwachte tweede seizoen van Landman, waarin ook Demi Moore, Andy Garcia en Sam Elliott te zien zijn.