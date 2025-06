5 redenen om nú SkyShowtime te nemen (adv)

Het streaminglandschap wordt steeds voller, maar SkyShowtime weet zich op unieke wijze te onderscheiden. Met exclusieve series, blockbusters en scherpe aanbiedingen is het hét moment om een abonnement te nemen. Dit zijn 5 goede redenen om vandaag nog SkyShowtime in huis te halen.

1. Exclusieve topseries die je nergens anders ziet

SkyShowtime heeft een groeiend aanbod aan absolute must-sees. Denk aan het aankomende Dexter: Resurrection met Michael C. Hall, het gloednieuwe seizoen van Poker Face met Natasha Lyonne, en het derde seizoen van Tulsa King met Sylvester Stallone. Dit zijn series die alleen op SkyShowtime te zien zijn – dus geen gedoe met meerdere abonnementen.

Ook series als Mayor of Kingstown, Landman en het nieuwe NCIS: Tony & Ziva zetten SkyShowtime stevig op de kaart bij liefhebbers van crime en drama.

2. Hollywood-blockbusters, eerder dan elders

Je vindt op SkyShowtime niet alleen series, maar ook de grootste films van het moment. Zo stream je binnenkort Nosferatu, Wicked en The Brutalist exclusief via het platform. Veel van deze titels verschenen nog maar net in de bioscoop of zijn pas recent gelauwerd op de Oscars of BAFTA’s. Ideaal voor wie het nieuwste van het nieuwste wil.

3. Sterke lokale producties uit Europa

SkyShowtime investeert flink in Europese Originals. Dit najaar komen onder meer de Spaanse serie Arcadia, de Poolse documentaire Krychowiak: One Step from the Top en de Zweedse komedie Where the Sun Always Shines. De mix van drama, comedy en real-life verhalen geeft het platform een heel eigen karakter – met herkenning en kwaliteit van eigen bodem.

4. Klassiekers en fan-favorieten terug van weggeweest

Heb je Suits nooit afgekeken? Of wil je The Office (VS) opnieuw bingen? SkyShowtime heeft alle seizoenen van deze en andere publieksfavorieten klaargezet. Met ook nog titels als Star Trek: Strange New Worlds, Suits LA en Ted op het programma, biedt het platform voldoende bekende gezichten én verrassende spins-offs.

5. Nu tijdelijk 40% korting op je abonnement

Misschien wel de beste reden van allemaal: wie nu instapt (let op je hebt tot en met 30 juni), profiteert van 40% korting op het Standaard of Premium-abonnement – en dat voor een heel jaar lang. Je betaalt dus een stuk minder voor een steeds groter aanbod aan topcontent.