Amazon wil dat je tv-series gaat maken met AI

Netflix heeft laatst toegegeven dat het voor het eerst AI heeft gebruikt in een serie, namelijk in The Eternaut. Waarom? Het scheelt ontzettend veel geld en tijd, stelt de streamingdienst. Nu is er een andere streamingdienst met een goed idee: laat gewone mensen die niet per se filmmakers zijn volledige series maken met AI. Amazon durft het wel aan.

Showrunner

Dat niet alleen, het investeert er ook flink in. Niet in het kopen van allerlei AI-series, maar wel door geld te pompen in Fable. Fable is een start-up uit San Francisco die software maakt genaamd Showrunner. Het idee is dat het de Netflix van AI is, wat betekent dat je net als op ChatGPT een paar woorden intoetst en de AI er iets moois van maakt. Bij ChatGPT rolt er dan bijvoorbeeld een afbeelding uit, maar bij Fable is dat een hele aflevering van een tv-serie.

Je kunt het baseren op je eigen gedachten, maar ook op een universum dat iemand al heeft gecreëerd. Mogelijk kun je dan zelfs in de stijl van Tolkien, de schrijver van de Lord of the Rings, of bijvoorbeeld van Star Wars, een serie bouwen met die tool. In eerste instantie is Showrunner gratis te gebruiken, maar daar komen later wel kosten bij van zo’n 10 tot 20 euro per maand. De tool is nu nog in een testfase en er doen al heel veel mensen mee: zo’n 10.000.