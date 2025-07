Het gezin wordt uit elkaar getrokken in Avatar: Fire & Ash-trailer

We hebben de trailer al gezien voordat we Fantastic Four zagen, maar nu kan hij ook gedeeld worden: de eerste bewegende beelden van Avatar: Fire & Ash. Het derde deel in de Avatar-reeks van James Cameron komt dit jaar nog uit en het belooft veel actie en drama te bevatten.

Avatar: Fire & Ash-trailer

Waar het in Avatar: The Way of the Water nog de goede kant op ging met de familie van Jak, Neytiri en de kinders, daar zien we in Fire & Ash dat de kinderen toch in de problemen lijken te komen. En waarom? Niet alleen omdat het koppige tieners zijn, maar ook omdat Colonel Quaritch ze al die tijd nog steeds op de hielen zit. Toch is het misschien niet eens de mens die de grootste dreiging is in deze derde film uit de reeks: Varang (vertolkt door Oona Chaplin) speelt graag met vuur, en met de levens van de blauwe Na’vi die ze tegen het lijf loopt.

Er wordt in de lucht gevochten, er worden pijlen geschoten, er wordt vuur gemaakt door alleen handen zonder verdere extra’s: het wordt een grote oorlog in de wereld van Pandora en we denken zomaar dat dat niet voor iedereen goed gaat aflopen. Zou Cameron het aandurven om een van zijn hoofdpersonages af te maken? We weten het op 19 december, want dan draait Avatar: Fire and Ash in de bioscoop.