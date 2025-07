Goeiedagschotel! De beste quotes uit B&B Vol Liefde seizoen 5

Kijkcijferkanon voor Videoland

Ze krijgen allemaal de meest eigenzinnige singles over de vloer en die zeggen af en toe de leukste dingen. Soms wordt er voor romantiek gezorgd, zoals een diner in de jungle, maar soms wordt er vooral geklaagd dat de mannen bij aankomst niet meteen het onkruid tussen de tegels wegtrekken (we kijken naar jou, Ingrid!). Natuurlijk is het televisie dus wordt het op een bepaalde manier gemonteerd. En het is ook niet bepaald normaal om ten eerste voor een date het vliegtuig in te stappen en ten tweede een televisieploeg op zelfs je normaliter zo rustige ontbijtmomentje te hebben.

Het is een intense belevenis, maar er komt wel veel goud vandaan. Geen wonder dat het zoveel kijkers trekt. De eerste aflevering allertijden werd door 764.000 mensen bekeken: de eerste aflevering van seizoen 4 werd door 2.105.000 miljoen mensen bekeken. Een groot deel uit vermaak, maar er zijn genoeg mensen die kijken omdat ze anders niks van de gesprekken op kantoor kunnen volgen. Zo’n hit is het dus.