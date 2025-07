Tijd voor therapie in buddycop-animatiefilm Zootopia 2

De een wil er niet zijn, de ander zegt dat het allemaal echt niet nodig is: in de nieuwe trailer van Zootopia 2 zien we hoe vos Nick Wilde en konijn Judy Hopps wat problemen hebben in hun politiepartner-relatie. Ze moeten in groepstherapie. Alleen de therapeut lijkt daarvan te genieten.

Zootopia 2

Het leuke aan Zootopia is dat het niet echt een animatiefilm is voor alleen kinderen: meer nog dan andere animatiefilms is deze ook absoluut voor volwassenen. En voor internetliefhebbers, want nog steeds is het beeld dat we hebben van luiaarden voornamelijk gebaseerd op de meme van deze film, met de extreem langzame luiaarden die misschien beter iets anders qua baan kunnen kiezen dan het te woord staan van andere dieren in de stad.

Zootopia 2 is een soort New York, maar dan animatie en vol met dieren in plaats van mensen. Dieren die over het algemeen vreedzaam samenleven, zelfs als ze in de natuur normaal elkaars prooi zouden zijn. Niet dat er niks gebeurt, want er zijn dus wel politie-agenten nodig. De politie-agenten uit het eerste deel zijn terug: de vos vertolkt door Jason Bateman en het konijn dat wordt ingesproken door Ginnifer Goodwin, zijn nog steeds partners, maar blijkbaar niet helemaal naar wens, getuige de therapiesessie waar ze in zijn beland.

Slang in de boeien slaan

De film gaat verder een week nadat Hopps en Wilde aan het einde van Zootopia partners werden en het duo wordt door chef Bogo (Idris Elba) op pad gestuurd. Ze moeten een slang opsporen die problemen veroorzaakt. De slang, Gary (Ke Huy Quan), moet gepakt worden.

Zootopia 2 is 28 november 2025 in de bioscoop te zien.