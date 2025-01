Deze films en series komen in 2025 naar Disney+

Disney in de bioscoop in 2025

Daarnaast zijn er ook veel bioscoopreleases die we na een paar maanden wel op de streamingdienst verwachten:

Captain America: Brave New World (14 februari in de bioscoop)

Snow White (21 maart in de bioscoop)

The Amateur (11 april in de bioscoop)

Thunderbolts (2 mei in de bioscoop)

Lilo & Stitch (23 mei in de bioscoop)

Elio (13 juni in de bioscoop)

The Fantastic Four: First Steps (25 juli in de bioscoop)

Freakier Friday (8 augustus in de bioscoop)

Tron: Ares (10 oktober in de bioscoop)

Predator: Badlands (7 november in de bioscoop)

Zootopia 2 (26 november in de bioscoop)

Avatar: Fire and Ash (19 december in de bioscoop, al verwachten we die en Zootopia 2 dit jaar nog niet op Disney+)