Dit is het pak van Spider-Man in Brand New Day

Opnames in Glasgow

De opnames vinden niet plaats in New York op dit moment, maar gewoon in Glasgow. We zien in een filmpje van Ladbible hoe de acteur op een tank zit en met zijn Spider-Man-pak aan even zwaait naar de camera. In ieder geval is de tank niet zijn grootste uitdaging: Punisher is erin te zien (gespeeld door Jon Bernthal), maar ook Scorpion (gespeeld door Michael Mando).

Klinkt veel? Wel een beetje ja. Gelukkig hoeft hij het niet alleen te doen. Ook de Hulk (gespeeld door Mark Ruffalo) maakt zijn opwachting in deze Spidey-film. Gelukkig maar, want die rode griezel die Harisson Ford speelt in Captain America: Brave New World vonden we toch iets minder overtuigend. Of sympathiek.

Dan liever de Hulk uit de Marvel-films, al zal Mark Ruffalo het misschien momenteel ook wel druk hebben met de opnames van Avengers. De nieuwe Avengers-film verschijnt in december 2026 met een jaar daarna de volgende. Tegelijkertijd weten we dat nog niet zeker, want bij in o-zo lang durende onthulling van de cast van Avengers kwam hij niet voorbij. Aan de andere kant wordt het Marvel Cinematic Universe gereset na Avengers, dus er kan nog vanalles gebeuren…

Het is dus nog even spannend wat er met hem gebeurt in Avengers, maar hij heeft in ieder geval weer de Hulk te spelen in Spider-Man. Het is verder nog niet bekend waar Brand New Day over gaat, we weten alleen dat hij op 31 juli 2026 in de bioscoop is en dat de regisseur Destin Daniel Cretton is, bekend van Shang-Chi en Just Mercy.