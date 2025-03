Landman keert terug voor een tweede seizoen op SkyShowtime

SkyShowtime heeft vandaag bevestigd dat de veelgeprezen dramaserie Landman terugkeert voor een tweede seizoen. De serie, met Billy Bob Thornton in zijn Golden Globe-genomineerde rol als Tommy Norris, groeide direct uit tot een kijkcijferhit en belandde in de top 10 van best bekeken eerste seizoenen op SkyShowtime.

De meedogenloze olie-industrie

Met Thornton en Oscar-genomineerde Demi Moore in de hoofdrollen, en gecreëerd door Yellowstone-bedenker Taylor Sheridan en Christian Wallace, neemt Landman kijkers mee naar de spreekwoordelijke boomtowns van West-Texas. Het moderne drama werpt een fascinerende blik op de meedogenloze olie-industrie, waar fortuinjagers en miljardairs een industrie aandrijven die niet alleen de economie, maar ook het klimaat en de geopolitieke verhoudingen beïnvloedt. De serie is gebaseerd op de bekroonde 11-delige podcast Boomtown van Imperative Entertainment en Texas Monthly.

Naast Thornton en Moore bestaat de sterrencast uit Oscar-genomineerde Andy Garcia, Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie en James Jordan.

Taylor Sheridan

Landman is gemaakt door uitvoerend producenten Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman en Stephen Kay. Daarnaast zijn ook Dan Friedkin en Jason Hoch, voor Imperative Development LLC, en J.K. Nickell en Megan Creydt, voor Texas Monthly, betrokken als uitvoerend producten. Peter Feldman is betrokken als mede-uitvoerend producent.